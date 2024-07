Nasce la nuova Cetilar Arena

Pisa, 31 luglio 2024 – Da oggi chiamatela "Cetilar Arena". L'Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani ha infatti cambiato il proprio nome, come annunciato dal presidente Giuseppe Corrado nel corso della conferenza stampa avvenuta presso la sala stampa "Passaponti". Prosegue il sodalizio tra Pisa Sporting Club e PharmaNutra, che dopo presentarsi sulle maglie della società, adesso ha apposto il proprio nome sullo stadio, come annunciato dal comunicato.

"Dopo aver apposto il brand Cetilar® sulle maglie nerazzurre oltreché sul rinnovato Centro Sportivo di San Piero che ospita gli allenamenti del Pisa Sporting Club, il main partner PharmaNutra apporrà dunque la propria firma anche sull’Arena a partire dall’amichevole di lusso contro i Campioni d’Italia dell’Inter in programma venerdì prossimo (ore 19.30). “Cetilar® e Pisa Sporting Club, una partnership che dura da cinque anni e che lavora per la crescita di una squadra e la gioia dei suoi tifosi – questo il pensiero del Presidente Giuseppe Corrado -. Una stretta di mano che ha sancito il primo accordo e che si è poi trasformata in un ampio abbraccio tra due realtà che condividono gli stessi valori e gli stessi ideali. Prima il brand Cetilar® ha caratterizzato la nostra maglia, poi ha dipinto il nostro Centro di allenamento e adesso addobberà anche la nostra Arena dove in ogni partita tutti i nostri cuori si tingono di nerazzurro e battono al ritmo di ‘Forza Pisa’. Un ennesimo grazie ai fratelli Lacorte per aver creduto nel nostro progetto ed aver dimostrato di amare tanto la propria città e i propri tifosi”. “Quando il Presidente Giuseppe Corrado ha condiviso con noi la possibilità di legare il nostro brand Cetilar® all’Arena Garibaldi e di accompagnare il Pisa Sporting Club in un progetto di ristrutturazione dello stadio, abbiamo accolto immediatamente la proposta con grande trasporto ed emozione - spiega il COO di PharmaNutra Carlo Volpi -. Parliamo di un progetto molto utile alla città intera, un’iniziativa importante che ha il grande merito di dare valore al suo tessuto sociale, storicamente da sempre molto vicino ai colori nerazzurri. Ed è questa considerazione che ha spinto Andrea e Roberto Lacorte ad affiancare il Pisa Sporting Club in un percorso inedito quanto stimolante, con l’idea di realizzare qualcosa che rimanga alla città”.

