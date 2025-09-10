Nasce "Il sorriso di Cristiana Aps": "Sosterrà progetti per il prossimo"

A Pisa nasce l’associazione "Il sorriso di Cristiana Aps", un segno di speranza per il prossimo e per la comunità. Nasce con questo impegno sociale l’associazione ‘Il sorriso di Cristiana Aps’ con il chiaro obiettivo di sostenere progetti culturali, scientifici e di solidarietà nel segno di Cristiana Ragoni, giovane funzionaria di banca, scomparsa per una leucemia lo scorso anno a Pisa. L’ambizione di costituire un’associazione in sua memoria era nata nel marzo scorso e si sta ora concretizzando anche grazie all’impegno del marito Claudio, di amici e familiari. E’ stato proprio lo stesso marito a iniziare a pubblicizzare la nascita de ‘Il sorriso di Cristiana Aps’ partecipando a giugno alla cronoscalata del Monte Fuji in Giappone.

"L’associazione - fanno sapere i promotori - avrà come obiettivo quello di sostenere progetti culturali, scientifici e di solidarietà non strettamente legati solo alla malattia che ce l’ha portata via troppo presto. Cristiana era una donna accogliente, inclusiva e sempre pronta ad aiutare e sostenere il prossimo. E’ in questo modo che vogliamo ricordarla e, nel suo nome, promuovere quei valori che lei stessa rappresentava e rappresenta ancora per chi rimane".

L’associazione, grazie al sostegno delle istituzioni locali come l’Università di Pisa e la Aoup e al supporto dei medici che avevano in cura Cristiana, elargirà delle borse di studio e contribuirà all’acquisto di attrezzature medicali come già fatto in occasione della cena benefica, sensibilizzando le persone circa l’importanza del sostegno alla ricerca e della prevenzione.

"Cristiana - spiegano dall’associazione - ha portato gioia immensa a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarla nella loro vita. Il suo nome quindi dovrà essere sempre sinonimo di allegria, resilienza e solidarietà".

L’Associazione è raggiungibile sui canali social Facebook ‘Il sorriso di Cristiana Aps’” ("Associazione che si prefigge di fare beneficenza in memoria di Cristiana Ragoni") e Instagram ‘il_sorriso_di_cristiana_aps’.