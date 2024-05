Nasce il gruppo ConfInnovazione. Le imprese pisane verso il futuro

di Michele Bufalino

PISA

Da una costola di Confcommercio nasce un nuovo progetto per traghettare le imprese nel futuro attraverso la tecnologia e l’innovazione. Si tratta di Confinnovazione, una nuova realtà composta da sette professionisti, con il compito di rispondere alle esigenze delle imprese che guardano avanti, per implementare soluzioni innovative o tecnologiche. Il suo presidente è Fabio Bonomo, già amministratore delegato di Qbrobotics. Dall’analisi delle necessità delle aziende, passando per servizi di matchmaking e scouting, per non parlare di finanziamenti, bandi regionali e nazionali dedicati a progetti innovativi, corsi di formazioni mirati per far acquisire le giuste competenze alle aziende. Confinnovazione favorirà lo scambio di conoscenze, il supporto alle startup innovative e organizzerà eventi mirati. "Ci poniamo come rappresentanti delle imprese che vogliono innovare – spiega il presidente di Confinnovazione Fabio Bonomo -. Vogliamo creare le condizioni per le quali un giovane ricercatore possa immettere sul mercato la tecnologia con l’aiuto di Confommercio e Confinnovazione e mettere in relazione aziende e tecnologia". Orgoglioso Federico Pieragnoli, presidente di Confcommercio Pisa: "Questo progetto è frutto di un lungo lavoro ed è bello vederlo svilupparsi nella culla dell’innovazione, come Pisa – fa presente Pieragnoli - . Per noi collaborare e fare rete nell’innovazione è fondamentale. Contiamo su professionalità leader in questo campo". Il cda è composto da Fabio Bonomo come presidente, Angela Calò vicepresidente (già direttrice operativa del Polo Tecnologico di Navacchio), Rudy Fastelli, Corrado Taviani, Davide Mazzini, Carlo Vanni e Riccardo Balzano i consiglieri. "Abbiamo tanto lavoro davanti – dichiara la vicepresidente Angela Calò -. È Importante fare sistema mettendo insieme competenza e network, offrendo un servizio ulteriore a Confcommercio e alle aziende associate". Un tema importante è quello delle intelligenze artificiali: "è tra i sistemi software che le aziende possono utilizzare - analizza il presidente di Confinnovazione Bonomo, già esperto nel campo della robotica -. Una volta si diceva che la robotica avrebbe tolto posti di lavoro. Per l’intelligenza artificiale è lo stesso. Al momento si tratta di condizioni ‘if, then, else’, routine di controllo. Non ci spaventa il tema, non verranno tolti posti di lavoro, ma Confinnovazione quando sarà chiamata ad affrontarlo, lo farà in maniera etica, per la riqualificazione del personale, anche attraverso specifica formazione. Sarà un’integrazione, non una sostituzione".