Nasce il Forum Scuola a Pisa: una rete per riportare la scuola al centro del dibattito

Pisa, 19 dicembre 2024 - Una partecipazione ampia e variegata, composta da oltre 50 rappresentanti tra associazioni, cooperative, istituti scolastici e professionisti, ha dato il via alla creazione del Forum Scuola: un nuovo gruppo di lavoro nato per rispondere concretamente ai bisogni della scuola e alle sfide educative del nostro tempo. L’incontro si è svolto giovedì 12 dicembre presso le Officine Garibaldi di Pisa, organizzato dal Forum del Terzo Settore di Pisa, con la partecipazione di figure istituzionali di rilievo come l’assessora regionale Alessandra Nardini, il dirigente scolastico Lucio Bontempelli e il portavoce del Forum, Verter Tursi.

Ad aprire i lavori è stato proprio Verter Tursi, che ha sottolineato l’importanza della cooperazione e della partecipazione consapevole: “La vostra presenza così ampia e variegata ci sostiene e motiva ad andare avanti nella costruzione di modelli di partecipazione capaci non solo di mettere in contatto tra loro le diverse associazioni del territorio, che si occupano spesso di bisogni simili e/o complementari, ma soprattutto di modellizzare le migliori pratiche e renderle fruibili attraverso protocolli operativi”.

Il dato di partenza è preoccupante: secondo i numeri forniti dal Censis, nonostante il numero elevato di ore trascorse a scuola e nei compiti a casa, i risultati negli apprendimenti restano insoddisfacenti. Al termine degli studi superiori, il 43,5% degli studenti non raggiunge i traguardi in italiano, e il 47,5% in matematica. In questo contesto, il Terzo Settore emerge come un pilastro di supporto fondamentale, visto che il 60% delle associazioni aderenti al Forum si occupa prioritariamente di istruzione e formazione. A livello nazionale, si contano oltre 80mila organizzazioni che operano in sinergia con le istituzioni scolastiche per contrastare la dispersione, la povertà educativa e offrire servizi essenziali come doposcuola, accompagnamento e attività formative extrascolastiche.

Un punto centrale dell’incontro è stato l’obiettivo di costruire un sistema formativo integrato, capace di dare dignità e spazio a tutte le componenti della comunità educante: famiglia, scuola e territorio. “È necessario rimettere al centro la scuola con una riforma concreta che coinvolga tutti gli attori, dal mondo scolastico al Terzo Settore”, ha sottolineato l’assessora Alessandra Nardini.

Il confronto ha visto molti interventi che hanno delineato bisogni e proposte, oltre a numerose testimonianze che hanno evidenziato il valore del lavoro delle associazioni sul territorio. Molti partecipanti hanno ribadito l’importanza di passare “dal dire al fare” e di promuovere una rete territoriale capillare e organizzata. Al termine dell’assemblea, è stata approvata all’unanimità la costituzione del Forum Scuola, che si riunirà già nel mese di gennaio per definire i primi obiettivi operativi.

Il successo dell’incontro è stato possibile grazie alla partecipazione attiva di una vasta platea: associazioni come ACLI Pisa, Croce Rossa Italiana, Legambiente Pisa, Casa della Donna, UNICEF Provinciale, Avis Provinciale, e molte altre, insieme a istituti scolastici tra cui I.C. Tongiorgi, Galilei, N. Pisano e Fibonacci, oltre a insegnanti e professionisti della scuola e dell’extrascuola.