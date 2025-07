Musica sotto la Torre, che spettacolo. Il pianista jazz Danilo Rea tra musica e teatro

Questa sera, alle 21.30, il Chiostro del Museo dell’Opera del Duomo di Pisa si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione per rendere omaggio a una delle voci più intense e struggenti del Novecento: Billie Holiday.

A fare da sfondo all’evento, la Torre Pendente illuminata, nella magica cornice del sito Unesco che accoglie la XVI edizione della rassegna "Musica sotto la Torre". Protagonista della serata sarà il celebre pianista jazz Danilo Rea, nome di punta della scena internazionale, affiancato dall’attrice Barbara Bovoli e dalla cantante Oona Rea, per uno spettacolo che intreccia musica, narrazione e teatro. I biglietti, al costo di 25 euro, sono acquistabili sul sito dell’Opera Primaziale. Lo spettacolo ripercorrerà l’intera parabola artistica e umana di Lady Day: dagli anni della miseria negli Stati Uniti degli anni ’20, agli esordi nei locali di Harlem e alle collaborazioni con i grandi pionieri del jazz, fino al successo, ai primi compensi, e alla nascita di "Strange Fruit", brano diventato manifesto della lotta per i diritti civili. Una vita segnata da amori distruttivi, solitudine e forza, che rivivrà attraverso la potenza dell’improvvisazione jazz, del racconto e del canto. La serata sarà anche un momento di solidarietà: l’intero ricavato della biglietteria sarà devoluto all’Arcidiocesi di Pisa – Caritas Diocesana, a sostegno del progetto "Mensa Nuova", mensa per i poveri nel quartiere di San Giusto.

Mar. Fer.