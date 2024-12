Musica Il concerto di Natale

PISA

Venerdì 13 dicembre alle 21, XIX edizione del Concerto di Natale nella Cattedrale di Pisa, organizzato dall’Opera della Primaziale Pisana con il contributo della Fondazione Pisa. Nel centenario della morte di Giacomo Puccini, in programma la Messa a quattro voci per tenore, baritono, coro e orchestra nota anche come la Messa di Gloria, affidata alla Cappella Musicale della Cattedrale di Pisa e l’Orchestra da Camera di Mantova, con la direzione di Riccardo Donati. In programma anche canti tradizionali natalizi, affidati ai bambini del Coro di voci bianche dell’Istituto Arcivescovile Santa Caterina di Pisa.

Quando Puccini compone la Messa ha poco più di vent’anni e frequenta con grande profitto l’Istituto Musicale "Pacini" di Lucca. Al di fuori della produzione operistica, la Messa a quattro voci rimane la migliore e ultima sua prova nel genere della musica sacra. Strutturata come una messa solenne, con parti corali e sezioni solistiche, rivela in più momenti il suo talento di operista e trova nel Gloria la sua parte più estesa e di maggiore interesse per l’estrema varietà di trattamento della materia sinfonica e vocale.

Riccardo Donati dal 1992 è il Maestro di Cappella della Cattedrale di Pisa e ogni domenica dirige durante le funzioni liturgiche. Esegue concerti sia come organista solista sia come accompagnatore di gruppi da camera al cembalo. La Cappella Musicale della Cattedrale di Pisa è stata fondata ufficialmente nel 1556, il suo repertorio sacro e liturgico spazia dal gregoriano al contemporaneo, con particolare attenzione alla polifonia rinascimentale e moderna.

L’Orchestra da Camera di Mantova viene premiata nel 1997 le come miglior complesso da camera. Il Coro di voci bianche dell’Istituto Arcivescovile Santa Caterina, è un coro di formazione scolastica, costituito nel 2018 sotto la guida del Maestro Alessandra Cavallini.

Il pubblico avrà la possibilità di sostenere, attraverso libere offerte, un progetto di solidarietà e assistenza sul territorio, promosso dall’Arcidiocesi di Pisa-Caritas Diocesana: la Mensa dei poveri.

Ingresso gratuito con biglietto. La prenotazione può essere effettuata solo ed esclusivamente online a partire dal 10 dicembre alle ore 14. L’accesso alla biglietteria online prevede una registrazione e con lo stesso nominativo possono essere prenotati fino a un massimo di due ingressi. I biglietti rimasti e non ritirati saranno messi in distribuzione presso la biglietteria a partire dalle 18.