Musica Esce "Cellophane"

La cantautrice italo brasiliana Amanda Batista, finalista nel 2023 di Notti di talento, il contest musical di cui La Nazione è media partner esclusivo, esce con un nuovo singolo "Cellophane", disponibile da ieri su tutte le piattaforme digitali. Amanda si è già fatta apprezzare anche in altri festival: il suo viaggio musicale, iniziato con l’album d’esordio "Lo specchio dell’Anima" nel 2020, l’ha portata sul podio del Viareggio Music Festival nel 2022 e da allora, Amanda non ha mai smesso di sperimentare, intrecciando sonorità pop, bossanova, R&B/soul e latin house, esibendosi anche insieme artisti. "Cellophane" è il frutto di questa evoluzione artistica. Prodotta insieme al team della Udb Carousel Records, guidato dal talento di Ugo Bongianni (che collabora da oltre 20 anni con molti artisti pop italiani ed internazionali tra cui Mina), la canzone è una modern ballad che affronta l’amore nella sua forma più pura e vulnerabile.

"Quando amiamo - dice la cantautrice - ci spogliamo completamente, senza filtri, lasciandoci avvolgere dalle emozioni come il cellophane". Il brano esplora la fragilità e la bellezza dei sentimenti, con una delicatezza che omaggia Fabrizio De André attraverso una citazione nascosta nel testo. "Il titolo - aggiunge Amanda Batista - me lo ha suggerito mia madre dopo aver visto un artista dipingere sul cellophane in un programma televisivo. Da lì è nata l’idea, che ho voluto ‘dipingere’ a modo mio, con parole e musica". Arrangiamento, mix e mastering è stato curato da Bongianni. Grazie alla sua esperienza, il brano riesce a catturare la profondità delle emozioni, richiamando la bellezza nostalgica di un vinile pur mantenendo un’anima moderna. Le riprese del visual e della fotografia che accompagnano l’uscita del singolo sono di Marco Francesconi, mentre i reel sui social sono di Clara Vatteroni. Amanda Batista vanta già esibizioni a Casa Sanremo Live Box e Video Box Viva Rai 2 e ha collaborato con alcuni dei musicisti più talentuosi del panorama italiano, tra cui Jacopo Carlini (pianista per Giorgia e Ultimo, membro dell’orchestra di Sanremo) e Matteo Carlini (bassista e producer per Alex Britti e Achille Lauro). L’artista sta già lavorando a un nuovo disco, previsto per il 2025, nel quale potrebbero esserci collaborazioni e featuring con nomi importanti della musica.

Gab. Mas.