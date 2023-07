Musica e solidarietà Torna "Arpa d’estate" Grandi artisti sul palco nel nome di Franco Mosca

PISA

Musica e solidarietà protagoniste questa sera al Giardino Scotto. La Fondazione Arpa ha infatti organizzato la terza edizione di "Arpa D’ Estate", l’evento musicale a scopo benefico dedicato alla memoria del professor Franco Mosca, scomparso nel maggio del 2020, già direttore della Divisione di Chirurgia generale e Trapianti dell’Università di Pisa. Fu proprio lui a volere, ancora nel 1992, la nascita della Fondazione Arpa per promuovere la ricerca e la formazione nei vari campi della Sanità.

L’appuntamento è per questa sera a partire dalle ore 21, nella suggestiva cornice del Giardino Scotto per un evento unico nel suo genere, che sarà condotto dal direttore artistico di Arpa, Renato Raimo insieme a Chiara Maria Battaglia.

Una iniziativa, quella di questa sera, per puntare i riflettori sulle numerose attività di Fondazione Arpa, oggi presieduta dal professor Luca Morelli. I fondi raccolti nel corso della serata saranno infatti destinati ai progetti della Fondazione, impegnata a sostenere iniziative e progetti sia a livello nazionale che internazionale di formazione, ricerca e cooperazione. "Arpa D’Estate è l’occasione per sostenere la ricerca e la formazione nel settore medico e fare qualcosa di significativo per tutti noi" dichiara il presidente della Fondazione, Luca Morelli, mentre il responsabile comunicazione, Francesco Sani, illustra i contenuti del programma di questa sera. Numerosi gli artisti che si alterneranno sul palco: Paolo Vallesi, le cantanti Ilaria Della Bidia accompagnata dal pianista Attilio Di Giovanni e Federica Marinari con Andrea Baroni al pianoforte. L’evento vedrà inoltre la straordinaria partecipazione di Debrah e del Maestro Carlo Bernini, nonché di Manu Ley e Doady Giugliano (tutti artisti testimonial per Fondazione Arpa), ma anche i giovani talenti Mattia Donati, la ballerina Alyssa, il Trio Mirage e la rock band AB29.

E poi omaggio alla lirica e a Puccini con il maestro Pietro Consoloni, l’orchestra da Camera I Bei Legami, la soprano Ilaria Casai e il tenore Tommaso Martinelli.

La serata sarà arricchita da un momento dedicato alla memoria di Franco Mosca, durante il quale verrà consegnato l’annuale premio a lui dedicato, assegnato quest’anno agli Infermieri della Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana. Il premio sarà consegnato alla dottoressa Monica Scateni, direttore del Dipartimento professioni infermieristiche e ostetriche Aoup quale riconoscimento al ruolo cruciale svolto dagli infermieri nella sanità.

Info e biglietti per l’evento di questa sera, contattate il numero su What’s App: 3517266933.