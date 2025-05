Musica Concorso pianistico

È stato presentato il "Premio Toscana Città di Cascina" concorso pianistico internazionale dedicato ai giovani talenti del pianoforte provenienti da tutto il mondo, organizzato da Acam (Associazione Cascinese Amici della Musica) con il contributo del Comune di Cascina, che avrà luogo con la direzione artistica del maestro Daniel Rivera, rinomato pianista di fama internazionale. Cascina si prepara inoltre ad accogliere una straordinaria rassegna di eventi e di appuntamenti culturali che accompagneranno il concorso pianistico internazionale, trasformando la città in un crocevia di arte, cinema, teatro, musica e letteratura. La città diventerà infatti un punto di riferimento non solo per gli appassionati di musica ma anche per chi ama la cultura in tutte le sue sfumature: saranno offerti al pubblico incontri con autori, presentazioni di libri, concerti, film e una mostra fotografica, creando un dialogo tra diverse forme d’arte.

Il concorso internazionale dedicato ai giovani pianisti che aspirano alla carriera concertistica è finalizzato a assegnare borse di studio e concerti premio ai vincitori, e sarà aperto alla partecipazione di artisti italiani e stranieri assumendo così un carattere totalmente internazionale. "Siamo contenti di presentare la terza edizione del premio Toscana città di Cascina" dice l’assessora Bice del Giudice. "Dall’11 al 22 giugno arriveranno a Cascina giovani pianisti provenienti da ogni parte del mondo, le iscrizioni arrivano numerose e ne siamo felici". Scopo del concorso è sostenere la cultura musicale e valorizzare i giovani musicisti, ma anche quello di promuovere turisticamente, oltre che culturalmente, il nostro straordinario Paese. Il sindaco Michelangelo Betti si dice entusiasta: "Quest’anno abbiamo deciso di far vivere questo importante concorso sul territorio, scegliendo di ampliare i luoghi toccati, ad esempio organizzando i concerti nella bellissima pieve di San Casciano" e continua "Di anno in anno il premio Toscana Città di Cascina è cambiato e il nostro obiettivo è continuare a farlo crescere". Il maestro Daniel Rivera, direttore artistico, evidenzia quelle che sono le novità di quest’anno rispetto agli anni passati: "Abbiamo introdotto anche la categoria Amatori, formata da persone non professioniste ma amanti del pianoforte, e abbiamo aggiunto anche pianoforte a 4, 6 e 8 mani a categorie senza limiti d’età".

Maddalena Nerini