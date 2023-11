Museo Grafica Arriva Towers

E’ architetto, pittore, grafico, visionario ed un erudito di storia dell’arte italiana. E’ Sergei Tchoban, e il Museo della Grafica, assieme al Comune, gli dedicano una mostra di disegni e dipinti dal titolo emblematico "Towers". Una mostra elegante, sofisticata ma di immediata percezione, fascinazione e comprensione. Le torri rappresentate da Tchoban sono una scusa per farci immaginare proiettati nel futuro, un futuro onirico che sappia dialogare con il passato, con la straordinaria bellezza dell’architettura delle città storiche italiane."Tchoban è uno dei più grandi architetti a livello mondiale – dice Alessandro Tosi direttore del Museo – e saputo della ricorrenza degli 850 anni dalla costruzione della Torre ha proposto una mostra straordinaria che coniuga il rigore grafico architettonico dei suoi progetti ad una visione onirica ed immaginifica che strizza l’occhio al grande Piranesi". Tchoban racconta di aver trascorso a Pisa, 15 giorni per fare i suoi disegni della Torre, e aggiunge: "Pisa può vantare anche altri monumenti impressionanti. La forza comunque della Torre non è solo la sua pendenza ma è l’essere parte di un insieme, quello della Piazza, che esprime coerenza, rigore, e vigore. In quella Piazza si percepisce un messaggio di potenza". La neo presidente del Museo, Elena Del Rosso commenta: "La sezione della mostra dedicata alle vedute di Pisa è straordinaria. Lo stesso architetto è però rimasto impressionato da questo "involucro" da questo mueso e palazzo dove le mura parlano della nostra città". Nel suo lavoro di architetto e nei suoi disegni, Tchoban ha costantemente trattato la torre come tipologia architettonica. Non ci sono mai state così tante torri come oggi.

La costruzione di torri è diventata una sfida per gli architetti di tutto il mondo e anche chi non trova questo compito particolarmente attraente deve comunque confrontarsi con essa. Infatti, è proprio nell’architettura delle torri che si sperimentano le tecniche e i materiali più recenti per raggiungere e superare i limiti estetici e fisici. Grazie ai suoi studi all’Accademia di Pietroburgo, Tchoban conosce bene la storia dell’architettura che si riflette nel suo lavoro di progettazione e nei suoi disegni. La mostra, suddivisa in sei capitoli, riunisce circa 90 disegni che Tchoban ha realizzato durante i suoi numerosi viaggi, soprattutto in Italia.

Carlo Venturini