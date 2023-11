Muore travolto dal treno ’Agganciato’ dal convoglio nella Stazione di Cascina

"Ho sentito una botta forte". Il macchinista ha udito solo il rumore della morte, ma non ha visto quello che stava accadendo. Un 70enne, mentre stiamo scrivendo il corpo è ancora senza un nome, è stato ’agganciato’ da un convoglio all’ingresso dela Stazione di Cascina ed è starto trascinato per diversi metri. Il decesso è avvnuto subito. L’incidente è accaduto in serata. Gli stessi residenti hanno intuito che fosse successo qualcosa di grave dopo quel rumore violento. A quell’ora la Stazione era poco frequentata, ma i presenti, sconvolti, si sono subito precipitati a vedere e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto un via vai di operatori: i vigili del fuoco, la polizia ferroviaria, personale di Ferrovie e il personale sanitario del 118. Un passeggero, subito dopo, forse per il forte choc, ha avuto un malore - un infarto si è detto in seguito - e così è stata allertata la centrale del 118 anche per lui. A soccorrerlo è arrivata la Pubblica assistenza locale. Da quanto si è appreso non sarebbe in pericolo di vita. Minuti difficili e lunghissimi, mentre si cercava di capire l’identità di quell’uomo.

Il treno Firenze-Pisa è stato soppresso. Altri hanno subito fortissimi ritardi. Perché solo alle 21.50, dopo la rimozione del cadavere, la circolazione sulla tratta è stata riattivata. La polizia ha ascoltato i testimoni ed effettuati i rilievi. Lo zaino, che si presume fosse del signore travolto, è stato trovato a decine di metri di distanza. Purtroppo all’interno non c’erano i documenti. E non è dunque stato possibile idetificare i resti che sono stati portati a Medicina legale. Che cosa è accaduto? Si è trattato di un gesto volontario oppure di un incidente. E’ quello che si sta cercando di capire in queste ore. Ma, soprattutto, si sta tentando di dare un nome al 70enne, l’età è apparente. Passando in particolare al setaccio le denunce di scomparsa. Si tratta di una persona che abita nella zona oppure arrivava da fuori? Magari è arrivato a Cascina proprio con un treno. Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere.

Antonia Casini

Enrico Mattia Del Punta