Municipalizzata per i grandi eventi. Conti annuncia via libera definitivo

di Gabriele Masiero

PISA

C’è la regia di Michele Conti dietro al voto compatto della maggioranza nell’elezione di Alessandra Orlanza come vicepresidente del consiglio comunale, al posto del dimissionario Francesco Niccolai (che "per motivi di opportunità" preferisce non partecipare al voto) e per chiudere in fretta le lacerazioni apertesi dentro Fratelli d’Italia. Così i 17 voti necessari arrivano compatti dalla maggioranza e neutralizzano i tentativi dell’opposizione di evidenziare le contrapposizioni interne al partito di maggioranza relativa del centrodestra (a scrutinio segreto dalle minoranze arrivano anche due voti per Niccolai), che spingono lo stesso consigliere di Fdi a precisare pubblicamente che "il mio sostegno alla maggioranza e al sindaco non è assolutamente in discussione". Insomma, l’inciampo è superato e la maggioranza (con Conti) volta pagina, il resto toccherà al partito meloniano risolverselo, mentre Orlanza incassa la fiducia e ringrazia chi l’ha sostenuta: "Ricoprire il ruolo di vicepresidente è un onore che richiede, impegno, serietà e dedizione perché deve garantire il corretto funzionamento dei lavori consiliari".

Ma ieri è stato anche il giorno, per così dire, del definitivo via libera alla nascita della nuova municipalizzata degli eventi, che sarà costituita in seno a Pisamo attraverso modifiche statutarie e con un nuovo contratto di servizio. La conferma arriva dallo stesso Conti che rispondendo a un question time del capogruppo di Diritti in Comune, Ciccio Auletta, annuncia l’avvio dell’iter procedurale "in commissione per approvarlo prima dell’approvazione del Bilancio preventivo". A Pisamo, oltre alla gestione della mobilità cittadina, verrà affidata anche la "gestione dell’informazione turistica e degli eventi turistici, culturali e sportivi" e il canone annuo di concessione verrà rivisto "per adeguarlo alle mutate condizioni".

Potrebbe anche cambiare la governance passando da un amministratore unico a un consiglio di amministrazione, mentre si allarga l’oggetto sociale che oltre alla mobilità, alla circolazione stradale, al traffico e alla sosta, ora comprende anche la gestione e organizzazione di eventi culturali, turistici e sportivi su indicazione degli enti soci e la gestione e organizzazione dell’accoglienza e dell’informazione turistica, nonché gestione di servizi in ambito culturale e turistico. Il nuovo statuto prevede inoltre che" più dell’80% del fatturato annuo della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti locali soci e la produzione ulteriore rispetto a questo limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale".

Infine viene attuata la linea di mandato del sindaco di realizzare una società che abbia il compito di organizzare, realizzare e gestire "esposizioni, fiere, eventi e congressi; esibizioni, rievocazioni e manifestazioni storiche; rassegne cinematografiche, concerti ed eventi musicali; esibizioni, gare sportive professionistiche e/o amatoriali". Il piano economico finanziario della società, per il decennio 2025-2035 prevede in media una spesa complessiva per gli eventi superiore al milione e mezzo di euro l’anno.