Motoraduno La due giorni

Sono circa 200 le moto della serie K1600 di BMW provenienti da tutta Europa che, per la prima volta, si danno appuntamento a Pisa dal 6 al 8 ottobre, per l’undicesimo raduno internazionale firmato KOG Italia, il più grande gruppo europeo di possessori di K1600 e K1200LT. I partecipanti, provenienti dal Portogallo, Spagna, Francia, Gran Bretagna, Belgio, Olanda, Germania, Slovacchia, Svizzera e da tutta l’Italia, sfileranno per tre giorni sulle strade della Toscana. L’evento si arricchisce della bellezza dei luoghi che attraversa, ai quali restituisce notorietà e fascino con il suo passaggio. La presenza dei rider è accolta e sostenuta dalle istituzioni, a partire dal sindaco Michele Conti, che porterà il suo saluto all’apertura dell’evento venerdì 6 ottobre, alle 18, all’hotel Hotel Pisa Tower Plaza, base del raduno. "Eravamo quattro amici a un bar" … siamo diventati 200 equipaggi che da ogni angolo d’Europa si incontrano in Toscana", così Andrea Marucci sintetizza 22 anni di vita del KOG, club che ha fondato e presiede. "È il risultato di una passione che ha visto convergere intorno a noi un numero crescente di motociclisti appassionati dello stesso modello di moto, ma anche dello stesso stile di motociclismo: "No Ordinary Biker" come amiamo definirci, persone che vogliono fare mototurismo in modo rilassato e confortevole, senza tralasciare l’aspetto gastronomico".

Qual è la chiave del successo? "Il nostro gruppo interpreta appieno il "gran turismo" in sella a un modello che garantisce comfort, protezione dall’aria, autonomia, capacità di carico e comodità per il passeggero, condizioni che ci consentono di affrontare anche percorsi decisamente lunghi. A questo aggiungiamo una guida orientata alla scelta di strade dalle curve sinuose, immerse nella natura, e alla costante ricerca di nuovi territori." spiega il presidente. La ricetta dell’International Meeting va oltre la visita tradizionale, comprende la scoperta di peculiarità motociclistiche e non. Il raduno con baricentro a Pisa, ad esempio, include una visita alle cave di marmo di Carrara e al museo della Piaggio a Pontedera. A Pisa oltre alla celebre piazza dei Miracoli, ci si addentrerà nel Parco di San Rossore. Tutto accompagnato da degustazioni eno-gastronomiche. Per info e iscrizioni: www.internationalmeeting.info

Giulia De Ieso