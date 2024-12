Mostra sul litorale a Marina di Pisa: un viaggio storico e artistico fino al 15 dicembre

La mostra dedicata allo studio sul litorale dell’associazione Lp è stata allestita nel Fortilizio della Cittadella e della Torre Guelfa, e resterà aperta fino al 15 dicembre (dal lunedì al giovedì dalle 14 alle 19 e dal venerdì alla domenica dalle 11 alle 19). Una seconda esposizione, che presenta una sintesi dello studio, sarà inaugurata invece oggi alle 15,30 a Villa Romboli, a Marina di Pisa, e sarà visitabile tutti i giorni, dalle 14.30 alle 17.30, fino al 15 dicembre.

Curatela e direzione artistica del progetto sono di Massimo Del Seppia, Chiara Barsotti, Pietro Berti, Andrea Iacomoni, Silvia Chiara Lucchesi e Fabrizio Sainati, con la consulenza agronoma di Alessandro Farnesi, i rendering di Sandro Ghezzani, le fotografie di Nicola Ughi e i plastici di Fabio Degl’Innocenti Carmignani. Il collettivo Caluma (Carmine e Lucia Concetta Vincelli) ha curato il video.

"L’affascinante lettura - scrive Lp nella brochure che accompagna il progetto - della storia di Marina di Pisa nella sua evoluzione, dalla fine del secolo XIX, con le sue fasi storiche che la connotano dapprima come borgo di pescatori poi località balneare, incline a un primo turismo borghese, per poi lentamente convertirsi a cittadina operaia, fino alle recenti trasformazioni, dovute prima alla dismissione degli stabilimenti industriali e poi alla realizzazione delle spiagge in ghiaia e del porto, conduce oggi a un’attenta riflessione del suo futuro per disegnare un quartiere affacciato sul mare".

E per farlo lo studio si riassume in tre diversi capitoli: ‘Marina di Pisa, tra fiume, mare e pineta’; ‘Tirrenia sotto i pini’ e ‘Calambrone sulle dune’. Nel primo, scrive Lp, "la mobilità, il lungomare, via Maiorca, via Barbolani, l’ex linea tramviaria, la stazioncina, lo studio del verde, il parco lineare, la biblioteca nel bosco, via Cagliaritana: verso il piano del colore e dei dehor; nel secondo la mobilità, da piazza Belvedere a Ciclilandia, il parcheggio multipiano, la pineta dal bagno Siria al bagno Perla e, nel terzo, ancora la mobilità, la nuova sezione stradale, il parcheggio e l’area a servizi".