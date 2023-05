Oggi alle 19 inaugurazione della mostra Pots+Tools di Jacopo Sbolci al Concept River, in lungarno mediceo 9. L’esposizione è organizzata dall’associazione Concept River, conosciuta come Art Gallery, in collaborazione con Moghil’ab. Il progetto unisce la produzione di ceramiche e terrecotte a quella pittoricografica: una produzione nata dal desiderio di uscire dal mondo organizzato, iperconnesso, di rallentare il passo, concentrare lo sguardo, accogliere l’imperfezione. L’artista, che dipinge e modella le sue ceramiche tra Pisa e Villetta San Romano, ha avviato un percorso artistico e personale di ritorno all’essenza, in cui la ceramica, ispirata alle forme naturali, svolge un ruolo primario. Nella recente serie di ceramiche e terrecotte "Pots", i pezzi si trasformano in oggetti dal sapore arcaico, rituali, propiziatori.

Le serigrafie "Tools", nascono dalla stessa linea concettuale: la naturale allusività dell’oggetto trovato guida la mente e la mano verso un gioco dei significati e il mistero della forma. Questi utensili visivi, densi di richiami archetipici, portano in vita sensazioni, pensieri, associazioni, in cui la superficie dorata è una chiave d’accesso per l’invisibile e il non detto. La mostra sarà visitabile fino al 18 in orario 10- 12.30 e 16- 21.

Laura Martini