Pisa, 21 aprile 2025 – Non appena è stato dato dalla Santa Sede l’annuncio ufficiale della morte di Papa Francesco le campane di piazza Duomo a Pisa hanno suonato a morto.

Piazza dei Miracoli oggi, anche in concomitanza delle festività pasquali, è gremita di turisti e l’accesso ai monumenti è regolarmente garantito come sempre.

In qualche caso le guide turistiche hanno informato i fedeli e qualcuno si è trattenuto in preghiera allungando la sua visita in cattedrale.