Corriere muore mentre svolge le consegne quotidiane: tragedia in strada

Pisa, 8 ottobre 2024 – Tragedia a Pisa. Un corriere cinquantenne che stava effettuando una serie di consegne quotidiane ha avuto un malore ed è morto sul camion con cui stava lavorando. Accade a Pisa, intorno alle 10 di martedì 8 ottobre in via San Giuseppe Cottolengo. Sarebbero state alcune persone a vedere l’uomo riverso sulla pedana del camion in stato di incoscienza.

A quel punto è scattata subito la chiamata al 118. Sono intervenuti la Pubblica Assistenza di Pisa con un’ambulanza, l’automedica, i carabinieri. Ogni tentativo di rianimazione è stato effettuato ma i medici hanno capito subito che la situazione era particolarmente grave. Per l’uomo non c’è stato niente da fare.

Sembra che l’uomo, come ogni giorno, stesse effettuando le consegne quotidiane quando ha avuto un malore. Tutto è accaduto in pochi attimi. E’ caduto sul pianale del camion e non si è più ripreso. Il corpo dell’uomo è poi stato trasferito all’Istituto di medicina legale.