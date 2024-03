Pisa, muore la moglie dell’ex presidente Romeo Anconetani, addio a Agata Buonomo

Pisa, 23 marzo 2024 – Lutto a Pisa per la morte di Agata Buonomo, 100 anni compiuti pochi mesi fa. Era la moglie dell’ex patron del Pisa Romeo Anconetani, un presidente rimasto nel cuore di tutti i pisani, una figura iconica del calcio degli anni Ottanta. Titina, così era chiamata dai tifosi, era molto conosciuta e negli anni della presidenza Anconetani ha accompagnato più volte il marito alle partite del Pisa. Abitava tutt’ora nella città della Torre Pendente.

«Il Pisa Sporting Club – si legge in una nota della società – si unisce al cordoglio per la scomparsa della signora Titina, protagonista per molti anni della storia del nostro club al fianco del presidente Romeo Anconetani. Ai figli e ai nipoti della signora Titina giungano le più sentite condoglianze in questo doloroso momento».

Il compianto presidente Romeo Anconetani morì nel novembre del ‘99. La sua fu una presidenza che i tifosi mai hanno dimenticato e che coincise con anni molto importanti in Serie A.