Monte Pisano Art Festival. Una raffica di appuntamenti nel cuore del Lungomonte

Ritmo serrato per il Monte Pisano Art Festival. La rassegna ideata da FuoriOpera, Strada dell’Olio Monti Pisani e dai cinque comuni che fanno parte delle Terre di Pisa: Vecchiano, San Giuliano Terme, Calci, Vicopisano e Buti. Per accontentare ogni tipologia di pubblico nella settimana si alterneranno i generi più vari, dal teatro alla musica medioevale allo swing fino alla satira, nei luoghi più suggestivi del territorio. Stasera alle 21.30, alla Certosa di Calci, va in scena "Senza Filtro" con Rossella Rapisarda e le musiche dal vivo di Marco Pagani per la regia di Fabrizio Visconti, spettacolo che ‘racconta’ Alda Merini, condannata e salvata dalla sua poesia. E allo stesso orario, in via Reale a Vicopisano, "Mundus Ilares-Suoni e Voci del Medioevo" con l’Ensemble di musica medievale Viandelas. "Mundus Ilares" è un viaggio musicale che offre uno spaccato vivace e autentico della vita medievale, non solo un concerto, ma un’esperienza immersiva che trasporta il pubblico in un’epoca lontana: la musica, accompagnata da narrazioni storiche e contestualizzazioni culturali, contribuendo a cancellare lo stereotipo dei "secoli oscuri". Domani, giovedì 25 alle 21.30, all’Oasi Zero di Vecchiano, "Duo Swing": la voce evocativa di Anita Camarella e l’eclettica chitarra di Davide Facchini in un live musicale elegante e divertente interamente dedicato alla ‘Swing Era’ e alla sua storia. Swing Italiano e Americano degli anni ‘30 e ‘40 che porterà una irrefrenabile voglia di ballare. Avvicinandoci al fine settimana, venerdì alle 21.30, all’Antico Frantoio Il Grifone di Vicopisano, sbarca "Il tour buonista" di Massimiliano Loizzi: urgente, profondo e attuale, il racconto dello scrittore (ma anche attore, comico e regista) è fatto di frammenti di storie tragiche eppure comiche, che lasciano spazio a risate cariche di speranza. È la confessione di un uomo disperato, la storia di un uomo di sinistra in Italia: dentro una cabina elettorale viene assalito da un’enorme crisi che lo porta addirittura in questura, in uno spettacolo di "propaganda satirica". Negli stessi giorni prosegue anche il Fuori Festival con incontri, degustazioni di prodotti, passeggiate e iniziative di varia natura. Tutti gli spettacoli sono su prenotazione sul sito www.montepisanoartfestival.it.

Alessandra Alderigi