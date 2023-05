Moda e tecnologia: il webinar gratuito riservato ai negozi

In che modo le nuovissime tecnologie digitali possono aiutare la vendita dei prodotti di moda all’interno dei negozi di vicinato? Per rispondere a questa domanda, Confcommercio Provincia di Pisa, in collaborazione con il gruppo Giovani di Federazione Moda Italia e il supporto tecnico di Spin Edi, organizza il webinar gratuito “Moda e Tecnologia: dalla vetrina interattiva al camerino digitale”. Nel corso del webinar saranno presentati case history di successo e le ultime novità normative. "Questo webinar è un focus ad ampio spettro per offrire a imprenditori e imprenditrici dei settori moda, abbigliamento, calzature e accessori la possibilità di cogliere opportunità legate alle nuove tecnologie digitali che sempre più capillarmente sono diffuse in tutti gli aspetti del vivere quotidiano", spiega il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "Le soluzioni tecnologicamente avanzate per il business fashion sono tantissime e non sono impossibili da realizzare, anche per i negozi al dettaglio e di vicinato. Il mondo è cambiato radicalmente, e con esso gli stili di consumo e le esigenze dei clienti, che vivono l’acquisto come una esperienza massimamente coinvolgente. Non vogliamo restare indietro", così Lorenzo Nuti, presidente provinciale di Federazione Moda Italia, nonché presidente del Gruppo Giovani nazionale di Federmoda.

Dopo i saluti del presidente di Confcommercio Stefano Maestri Accesi, interventi del presidente provinciale di Federazione Moda Italia Nuti, del segretario generale di Federazione Moda Italia Massimo Torti, dello Spin Edi di Confcommercio provincia di Pisa Elisabetta Luppichini, di Flavia D’Altrui di Hero Tecnology e Michele Solagna (Ar Market). Modera Alessio Giovarruscio.