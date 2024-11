Moda e pelle. Selezioni in corso

Ci sono ancora opportunità per trovare lavoro nel mondo della pelle e della moda. Si cerca operaio per produzione pelli per azienda cliente settore conciario con mansioni di rifinizione pelli, sistemazione pelli sul pianale, smistamento. La persona si dovrà inoltre occupare della gestione delle lavorazioni esterne, recarsi dai terzisti e controllare le varie lavorazioni.

Richiesta precedente esperienza nella mansione e conoscenza del settore conciario. Orario di

lavoro full-time, dal lunedì al venerdì. Contratto con prospettiva di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro Castelfranco. E’ in corso anche la selezione di un rifinitore per azienda settore conciario. Richiesta precedente esperienza nella mansione, rifinitore, gestione colori e campionature in autonomia. Orario di lavoro full-time, dal lunedì al venerdì. Contratto con prospettiva di inserimento a tempo indeterminato. Zona di lavoro Castelfranco.

per azienda del settore conciario si cerca anche impiegato per la gestione dell’amministrazione. La risorsa dovrà occuparsi di emissione documenti di trasporto, Ddt di acquisto e Ddt c/terzi,

fatturazione, prima nota, archiviazione documenti, attività di segreteria. Richiesta precedente

esperienza nella mansione e conoscenza del programma AS400. Orario di lavoro full-time. Contratto con prospettiva di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro Castelfranco.

C’è posto poi per un modellista per azienda del settore abbigliamento di alta moda. Richiesta conoscenza del

programma Cad Lectra, per preparazione cartamodello, e sviluppo taglie in autonomia.

Richiesta esperienza anche minima nella mansione. Orario full-time. Zona di lavoro San Miniato (Fonte Orienta Spa).