Mobilità sostenibile: il Contamination Lab Pisa lancia un concorso di idee

Pisa, 29 agosto 2025 - Il Contamination Lab Pisa (CLab Pisa), con il sostegno della Commissione per lo Sviluppo Sostenibile di Ateneo (CoSA) e in collaborazione con PISAMO Srl e CNA Pisa, lancia il concorso di idee “Innovazione per una mobilità sostenibile”, finalizzato a promuovere soluzioni innovative nel campo della mobilità urbana e della logistica sostenibile nel territorio pisano. L’iniziativa si inserisce nel quadro del progetto europeo Co-Create2Innovate sviluppato nell’ambito della rete “Start for Future” di cui l’Università di Pisa è partner insieme alla Strascheg Center for Entrepreneurship (Monaco) e a The Edge Solutions (Sofia), e si propone di incentivare percorsi di co-progettazione territoriale orientati alla sostenibilità, all’accessibilità e all’inclusività. In questo contesto internazionale, il Clab Pisa contribuisce alla diffusione di pratiche di innovazione collaborativa e allo sviluppo di soluzioni imprenditoriali sostenibili.

Il concorso si articola in due call distinte. La prima, dal titolo “Mobilità sostenibile, inclusiva e intelligente per la città di Pisa”, è promossa in collaborazione con PISAMO S.r.l. e mira a raccogliere idee progettuali per migliorare la qualità della vita urbana attraverso sistemi di mobilità alternativi, digitali e intermodali, con particolare attenzione a accessibilità, sicurezza e rigenerazione urbana. La seconda, “Innovazione nella logistica e nei trasporti a sostegno delle imprese CNA Pisa” è realizzata in collaborazione con CNA Pisa e ha l’obiettivo di favorire l’introduzione di veicoli a basso impatto ambientale e soluzioni logistiche avanzate a supporto delle attività artigianali, commerciali e di trasporto persone in ambito urbano.

Al contest possono partecipare team composti da studentesse e studenti, dottorande/i e ricercatrici/tori appartenenti all’Università di Pisa, alla Scuola IMT Alti Studi Lucca, alla Scuola Normale Superiore, alla Scuola Superiore Sant’Anna e all’incubatore del Polo Tecnologico di Navacchio, purché con almeno un componente affiliato all’Università di Pisa. Le candidature potranno essere presentate fino al 10 settembre 2025 tramite il form disponibile sul sito del Contamination Lab: https://contaminationlab.unipi.it/clab-in-eu/idee-e-progetti-per-una-mobilita-urbana-sostenibile/.

Le proposte saranno valutate da una commissione composta da rappresentanti dell’Università di Pisa, di PISAMO S.r.l. e di CNA Pisa, con il possibile coinvolgimento di esperti in innovazione, trasporti e logistica urbana. La presentazione pubblica dei progetti selezionati avverrà durante la Settimana Europea della Mobilità 2025, promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (16-22 settembre 2025), offrendo un’importante vetrina per le idee finaliste.

A ciascun team vincitore – uno per ogni call – sarà assegnato un premio di 1.000 euro a sostegno dello sviluppo progettuale, 10 ore di consulenza imprenditoriale e l’accompagnamento da parte di tutor esperti messi a disposizione da PISAMO S.r.l. e CNA Pisa. Le idee selezionate potranno inoltre accedere a percorsi di mentorship, visibilità istituzionale e opportunità di networking nell’ambito dei progetti europei coordinati dal CLab Pisa.