Militare aeronautica suicida nei giorni scorsi: "Nelle basi troppo stress. Serve prevenzione"

"Un altro militare in azzurro si è arreso e ha deciso di porre fine alla sua vita". A dare la notizia il sindacato militare Usami Aeronautica. Un uomo, un graduato, si è tolto la vita nei giorni scorsi a Pisa. Sindacato che poi commenta. "In un ambiente come quello militare, sottoposti a turni massacranti per mancanza di personale, paghe dei contrattualizzati sempre più povere, carriere senza sbocchi, aspirazioni personali puntualmente mortificate e con una Forza Armata che pone tutti i suoi sforzi di prevenire i suicidi facendo fare un corso on line, i militari che si suicidano ormai non fanno nemmeno più notizia". Sindacato che in una nota aggiune: "Siamo convinti che solo una periodica valutazione dello stress lavoro correlato, specificamente costruita per i lavoratori Militari, per la tipologia di impiego per le fasce d’età e di reddito possa fornire alla Sanità Militare gli strumenti necessari a prevenire le dinamiche interiori che portano un lavoratore in divisa a pensare che la morte possa essere una soluzione".