È nata Pontedera, ma vive a Pisa da moltissimi anni. Qui ha costruito la sua famiglia insieme al marito, medico molto conosciuto in città. è infatti il professor Marco Rossi, responsabile della Sezione dipartimentale di Angiologia dell’Aou pisana, nonché presidente della Società Italiana di Emoreologia Clinica e Microcircolazione con cui ha tre figli. Laureata in Giurisprudenza, da sempre attiva in ambito culturale e sociale, Maria Laura Marconcini ha maturato la sua esperienza amministrativa come segretaria generale di diversi Comuni della provincia. Oggi Maria Laura Marconcini si candida per il Consiglio comunale nella lista del Partito Democratico, sostenendo convintamente la candidatura a sindaco di Paolo Martinelli.

Perché la scelta di candidarsi?

"Perché voglio mettere a disposizione della città la mia conoscenza dei meccanismi della macchina comunale".

Lei è molto attiva nel volontariato e nel socialee. Un settore molto caro al candidato sindaco Martinelli, che da quel mondo proviene.

"Sì, e intendo impegnarmi in prima persona sia per migliorare la qualità della vita nei quartieri periferici di Pisa, sia per favorire e sostenere le attività delle associazioni che operano nell’aiuto alle persone fragili o malate e di quelle attive in campo artistico e culturale, di cui la nostra città è ricca, contribuendo alla crescita e alla coesione sociale".