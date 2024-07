Migliaia di persone alla Notte Blu: "Questa è la Tirrenia che vogliamo"

Non ha tradito le aspettative la dodicesima edizione della Notte Blu di Tirrenia, l’appuntamento organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, che tra musica, divertimento per grandi e piccoli, trampolieri, sport e shopping ha animato la notte del lungomare pisano. Tantissime persone hanno partecipato agli eventi, parte del cartellone di Marenia Non Solo Mare, che si sono nei quattro palchi dislocati tra viale del Tirreno, piazza Belvedere e la zona di Ciclilandia. Mattatore della serata, Sergio Friscia, noto volto televisivo, che ha divertito e fatto ballare il pubblico tra gag esilaranti e i più grandi successi musicali degli anni ‘80 e ‘90. "Una conferma che la Notte Blu non si smentisce mai - commenta soddisfatto Virgilio Ruglioni, presidente di Confcommercio Tirrenia -. È stata una bellissima serata, con tantissime famiglie ed entusiasmo: questa è la Tirrenia che vogliamo". A lui fa eco il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli, che ha ribadito come la Notte Blu sia "Un evento che attrae sempre moltissime persone, che sviluppa turismo, una grande opportunità per tutto il tessuto imprenditoriale. Grazie ai commercianti, agli sponsor e all’amministrazione comunale che ci hanno permesso di organizzare iniziative di successo come queste". L’amministrazione dal canto suo ha ribadito, nella figura del sindaco di Pisa Michele Conti l’importanza di "un’iniziativa che tra le altre cerca di valorizzare i tanti sport e le associazioni sportive presenti sul territorio, con la finalità di migliorare l’aspetto commerciale e turistico di Tirrenia, dentro un contesto dove come amministrazione stiamo investendo in eventi e spettacoli".

La principale novità di quest’anno della Notte Blu è stata la prima edizione del Festival dello Sport, che ha visto moltissimi sportivi e appassionati presenti agli stand per informare e spiegare dettagli e curiosità sulle varie discipline sportive. Inoltre, erano presenti diverse imprese sportive del territorio pisano e livornese, che hanno fatto provare dal vivo le attività. "Abbiamo voluto inserire all’interno della Notte Blu - commenta l’assessora allo sport Frida Scarpa - le associazioni sportive proprio per portare una ventata di sport su tutto il nostro bellissimo litorale, valorizzarlo e far vedere ai cittadini che queste serate sono all’insegna dello stare insieme, del divertimento, della musica e dello sport".