Micro energie e benessere della persona

"Sintonizzati al tuo DNA è un progetto che guarda al benessere della persona tutto al femminile. Nasce dall’unione del lavoro di tre donne ognuna con una specializzazione differente, ma che viaggiano nella stessa direzione. Oltre a me che parlerò di micro energie pericorporee come fonti creative di una melodia sonora individuale, ci sono Tatiana Maggini, persona trainer, che spiegherà come l’ esercizio fisico può migliorare il nostro essere e Maria Patrizia Gavoni che presenterà la sua creazione ‘Soulspension’, un dispositivo che lavora come un’antenna di riconnessione tra corpo, mente ed emozioni". Così Barbara Bissoli (foto) titolare di Farmabenessere parafarmacia a Calambrone specializzata in medicina integrativa presenta l’incontro in programma martedì sera a Eliopoli Beach Hostel in via dei Porcari 4 Calambrone. La partecipazione è aperta a tutti ed è a titolo gratuito e servirà soprattutto a presentare il metodo Soulspension che si fonda su un dispositivo che ha rivoluzionato il concetto di benessere. L’incontro si articolerà in sessione teoriche e pratiche permettendo ai partecipanti di sperimentare questo nuovo format nato dall’unione del dispositivo Soulspension, esercizi innovativi di functional training e frequenze sonore per una nuova concezione di benessere. "Invitiamo i partecipanti - spiega Bissoli - se possibile, a presentarsi con abbigliamento comodo, plaid e tappetino yoga per seguire le sessioni pratiche. Sarà una full immersion per riscoprirsi con tecniche innovative". "L’idea di Patrizia Gavoni - osserva Bissoli - nasce dalla necessità di coniugare benessere fisico e mentale e capace di agire direttamente sulla schiena".