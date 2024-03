Mettiamo un freno agli incidenti. Diamo precedenza alla sicurezza

La sicurezza stradale è l’attenzione che bisogna prestare in strada, ma è anche un insieme di norme che combinandosi rendono le strade luoghi più sicuri. È importante poter dare a chi cammina e a chi guida informazioni e suggerimenti adeguati, nonché rafforzare raccomandazioni nella speranza di prevenire gli incidenti.

Per rendere le strade prive di pericoli sono necessarie attenzione e rispetto delle norme stradali da parte dei pedoni, dei ciclisti e degli automobilisti.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità 1.200.000 persone muoiono per incidenti stradali ogni anno in tutto il mondo ed altre 50.000.000 restano ferite (fonte focus.it). In base ai dati dell’ANCI il 93% degli incidenti è imputabile ad una diretta responsabilità dei conducenti e il 7% ad alterazioni psicofisiche, dovute ad alcol o sostanze stupefacenti.

Altri dati inquietanti arrivano dal Ministero della Salute che individua le principali cause di eventi tragici: guida distratta e pericolosa, velocità elevata, mancato rispetto della precedenza, manovre irregolari, Codice della strada interpretato in maniera errata. La sicurezza stradale coinvolge tutti gli utenti. Per garantire l’incolumità di ciascuno è importante che chi si muove per strada comprenda il significato di tutti i segnali: verticali, orizzontali, luminosi e manuali. Ogni persona si deve comportare in maniera adeguata; un pedone, ad esempio, deve attraversare sulle strisce guardando prima se una macchina è in avvicinamento. Quando si va in giro in bici, inoltre, bisogna procedere in fila stando sulla destra. Sicuramente comunicare in maniera adeguata le nostre intenzioni può essere utile a non causare stragi; ciò vuol dire che bisogna utilizzare in maniera corretta tutti i dispositivi luminosi e in assenza di questi segnalare con la mano le nostre intenzioni. Insomma la sicurezza stradale è una responsabilità sociale condivisa e per renderla concreta occorrono consapevolezza e attenzione.

E’ un dovere di tutti i cittadini. E’ importante, per ridurre al minimo il rischio di sinistri, promuovere il tema della prevenzione stradale che riguarda le persone di ogni età. Tutti gli utenti vanno informati per favorire la consapevolezza dei rischi connessi a comportamenti sbagliati.

Per tali motivi è fondamentale trasmettere ai bambini e agli adolescenti, in modo adeguato alla loro età, le nozioni necessarie per ridurre la possibilità di causare o incorrere in incidenti.