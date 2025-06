MetatOttanta di scena a Villa Medicea Ammiraglio

SAN GIULIANO TERME

Si chiama "Metatottanta" l’evento musicale in programma stasera alla Villa Medicea Ammiraglio di Arena Metato si terrà una serata di musica e video con due dj protagonisti della leggendaria Videomusic: Rick Hutton e Clive Griffiths. Si parte dalle 18.30 , apericena con spettacolo (15 euro, 9 solo drink e show) e la proiezione di videoclip originali degli anni ‘80. A seguire, nottata disco col Dj set di Simone Palla accompagnato dal solista "il Picaro", con tanta musica anni ‘80 e non solo. Rick Hutton, britannico di Liverpool è stato uno dei volti principali di Videomusic, dopo essersi laureato in economia e sociologia all’Università di Canterbury, nel 1980 si trasferisce definitivamente in Italia e inizia a lavorare insieme all’amico di scuola Clive nell’emittente toscana di nome Elefante TV. Su Videomusic ha condotto programmi iconici come Hot Line e Crazy Time. Clive Griffiths esordisce nel 1984 come presentatore di Videomusic, il primo canale televisivo musicale in Europa, ma ha lavorato anche a Italia 1 e a Telemontcarlo. Per due anni è stato conduttore radiofonico di radio DeeJay e da molti anni conduce su Radio Montecarlo. Villa Medicea Ammiraglio fu fatta costruire nel 1562 da Giulio de’ Medici, primo cavaliere dell’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano e primo Ammiraglio della flotta Medicea e Stefaniana, un pezzo di storia che stasera si contaminerà con la musica anni Ottanta tutta da ballare, è la filosofia dello pettacolo di stasera ad Arena Metato: un’offerta rivolta a tutta la famiglia all’insegna dei grandi successi che hanno caratterizzato il decennio del divertimento per eccellenza.