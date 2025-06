"Aggredita da un Pitbull. E il mio cane ferito grave"

"Ho lottato a lungo per non far aggredire anche mia madre". Il racconto è di un villeggiante che, ogni anno d’estate, si trasferisce sul litorale. Una donna e il suo cagnolino, ieri mattina, sono stati "aggrediti da un Pitbull". "Sono stati 10 minuti di terrore", prosegue nel racconto l’uomo. "Il cane è evidentemente scappato dal proprietario e si è avventato sull’animale che si trovava in strada. Eravamo all’altezza del campeggio Pineta al Calambrone". Il cagnolino è rimasto ferito, ma anche la signora che lo aveva al guinzaglio. Una ferita alla mano. "Sotto choc, ha poi perso i sensi", racconta l’uomo presente. È stata soccorsa da un’ambulanza e trasferita all’ospedale di Cisanello. Mentre il cagnolino è stato portato dal veterinario.

"Ho tentato più volte – aggiunge – di distogliere l’animale anche colpendolo. E alla fine ci sono riuscito e l’ho legato, ma con grande difficoltà. Perché ha rischiato anche mia mamma di essere colpita, dato che stava parlando con la signora". Alla fine sono accorse diverse persone che hanno poi assistito alla scena. "E sono intervenuti anche dal campeggio in supporto". Chiamati, inoltre, sono arrivati anche gli agenti della "polizia municipale", distaccamento del litorale, per ricostruire l’accaduto. "Abbiamo avuto molta paura, nonostante io sia ben piazzato, non riuscivo a fermare il cane". "Il proprietario è sopraggiunto quando era già tutto terminato".

"Quando sono arrivato – dice un altro uomo – ho trovato il cane legato che era ormai tranquillo e si faceva avvicinare. Mi sembrava un American".

La donna non sembrerebbe grave: ha avuto solo un grande spavento. "Lunedì mattina - aggiunge il figlio della seconda signora rimasta illesa – andremo comunque a fare denuncia per quanto accaduto perché se non fossimo intervenuti, sarebbe potuta finire diversamente.