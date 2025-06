Emicrania, open day con gli esperti il 23 giugno all’ospedale Santa Chiara

Un pomeriggio per conoscere da vicino l’emicrania, confrontarsi con specialisti, capire come affrontarla meglio grazie a cure mirate e strategie personalizzate. È questo l’obiettivo dell’incontro gratuito dal titolo "Emicrania episodica e cronica: aggiornamento su efficacia e tollerabilità delle terapie target", promosso dall’azienda ospedaliero-universitaria pisana che si terrà domenica 23 giugno, dalle 15 alle 17, all’edificio 13 dell’ospedale Santa Chiara. A guidare l’incontro saranno i neurologi Sara Gori e Filippo Baldacci, che da anni seguono da vicino i pazienti affetti dall’emicrania e che vogliono proveranno a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un riconoscimento precoce dei sintomi per un accesso tempestivo ai percorsi specifici di diagnosi e cura e per una migliore qualità di vita. Pratiche importantissime per combattere una patologia molto subdola, che causa un dolore tanto fisico quanto mentale e che incide profondamente sulla qualità della vita di chi ne soffre. A oggi, il mal di testa è infatti ancora troppo sottovalutato, nonostante l’Organizzazione Mondiale della Sanità lo collochi tra le tre malattie più frequenti e addirittura al secondo posto tra le più disabilitanti a livello globale. L’Oms spiega che l’emicrania affligge circa il 12% della popolazione adulta, con una prevalenza tre volte superiore tra le donne, e che rappresenta un peso enorme in termini umani, sociali ed economici. Rivolto a un massimo di 20 partecipanti tra pazienti e operatori sanitari, l’incontro vuole offrire una panoramica aggiornata sulle nuove possibilità terapeutiche, con un focus sulle terapie cosiddette "target", che si sono dimostrate particolarmente efficaci e tollerabili. Sarà inoltre l’occasione per ribadire l’importanza di un approccio integrato alla cura dell’emicrania, che comprenda non solo farmaci sintomatici e preventivi, ma anche strategie comportamentali personalizzate. "L’approccio globale è fondamentale – spiegano gli organizzatori – soprattutto nelle donne, le più colpite, dove lo stile di vita, lo stress e i cambiamenti ormonali possono giocare un ruolo determinante nel favorire l’insorgenza degli attacchi". Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, via email all’indirizzo: [email protected]. I posti verranno assegnati in ordine cronologico fino a esaurimento.