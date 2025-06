Torna il Piccolo Festival della Fiducia nella cornice di piazza San Frediano. La rassegna d’incontri in partenza domani sera affronterà il tema delle ‘parole di fiducia’ con i loro molteplici usi, abusi e pluriformi universi di significato, attraverso lo sguardo di importanti ‘penne’ del panorama italiano. La kermesse, alla quarta edizione, è promossa dal Centro Culturale Ichneutai e dalla Libreria Pellegrini, in collaborazione con la Chiesa Universitaria di San Frediano. Sarà una ‘maratona’ di sei giorni tra eventi, presentazioni di libri, dibattiti e testimonianze, per un panel di oltre 25 ospiti provenienti da tutta Italia, sotto la direzione scientifica del professor Tommaso Greco. "Ogni termine che usiamo, è un piccolo grande atto di responsabilità: sono importanti, le parole, urlava Nanni Moretti in Palombella Rossa. Ma ogni tentativo di educazione ad un "buon uso delle parole" rischia di rimanere astratto se non ci impegniamo a prendere maggiore coscienza del loro legame con l’esperienza che ne facciamo", spiegano gli organizzatori. Per favorire la ripresa di questo legame, si incontreranno numerose personalità che di parole se ne intendono. Si parte domani alle 18.30 con l’incontro ‘Il mio Camilleri’ in cui Marco Malvaldi dialogherà con Marco Geri nei 100 anni dalla nascita del grande Andrea Camilleri. A seguire, alle 21.30 sarà la volta di ‘Dissidenza’, incontro con Marco Sabbatini e i grandi discorsi pubblici di Aleksandr Solzenicyn. Martedì alle 18.15 ‘Parole di una giusta informazione’, attraverso l’esperienza di due grandi giornalisti: Massimo Bernardini (ideatore e conduttore del programma Rai Tv Talk) e Luca Sofri, (direttore editoriale de Il Post). A seguire, alle 21.30 ‘Parole giocose e divertenti’ con Stefano Bartezzaghi. Parole antiche e da riscoprire, andando agli esordi della letteratura italiana saranno protagoniste mercoledì 11 giugno alle 21.30 dedicato al Cantico Delle Creature di San Francesco d’Assisi con Davide Rondoni. Non mancheranno i momenti di testimonianza, in cui parole come "attesa", "speranza" "ripresa" si incarneranno nei racconti di Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano e fondatore della comunità giovanile Kairòs, in programma venerdì 13 giugno alle 21.30. Doppio appuntamento anche sabato 14 giugno: ‘intolleranza’ con Antonio Nicita alle 18.15, a cui seguirà alle 21.30 l’incontro con Fabio Geda in collaborazione con Cuamm-Medici con l’Africa. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Programma completo su www.piccolofestivaldellafiducia.it