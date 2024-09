Messa per San Matteo. Il patrono delle fiamme gialle

PISA

Celebrato San Matteo. Ieri mattina nella Chiesa di San Matteo, l’arcivescovo di Pisa, monsignor Giovanni Paolo Benotto, ha officiato la santa messa in occasione della festa liturgica in memoria di San Matteo, apostolo ed evangelista nonché, a partire dal 1934, Santo patrono del corpo della Guardia di Finanza.

Hanno presenziato alla messa il prefetto, Maria Luisa D’alessandro, il procuratore capo di Pisa, Teresa Angela Camelio, insieme alle massime autorità civili e militari di Pisa. Inoltre alla solenne funzione religiosa ha partecipato un nutrito gruppo del personale in congedo dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia – sezione Pisa, Pontedera e San Miniato, con i rispettivi labari, "la loro costante presenza dimostra il vincolo indissolubile con il Corpo e la continuità dei valori tra le generazioni", spiegano le fiamme gialle.

La celebrazione di San Matteo rappresenta per il Corpo un momento molto importante, in quanto in tale occasione le fiamme gialle "ringraziano Dio e gli rinnovano il loro impegno nel proteggere la Patria, come si può evincere dalla “preghiera del finanziere“".