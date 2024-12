Memoria e solidarietà. Il Premio Marco Verdigi a 30 enti di volontariato

Un momento di emozione e di socialità che anche quest’anno ha riunito in una serata i valori fondanti della solidarietà in nome di Marco Verdigi, il ragazzo scomparso nell’agosto 2004 dopo aver portato in salvo due bambini risucchiati dalle onde del mare a Marina di Pisa.

Il premio Domenico Marco Verdigi, che ha segnato l’importante traguardo della ventesima edizione, è andato in scena al teatro Rossini di Pontasserchio, sabato 30 novembre, con la premiazione delle associazioni che in questi anni hanno portato avanti i progetti di aiuto della gioventù colpita da malattia o difficoltà sociali. Dal sacrificio di Marco i genitori Andrea e Carla hanno trasformato il dolore in un grande slancio di solidarietà in nome del figlio e grazie alla sinergia con il comune sangiulianese hanno portato avanti un percorso che negli anni è stato benefico per centinaia di bambine e bambini, dal locale fino alle zone fuori dalla regione e del territorio nazionale.

"Portare avanti così a lungo un’iniziativa del genere non è affatto banale, soprattutto da quando i genitori di Marco ci hanno lasciati: non posso che ringraziare gli zii Fiorella Verdigi e Carlo Gadaleta che si sono fatti carico della gestione del premio - ha dichiarato il sindaco Matteo Cecchelli - e non sarà certo la fine del ricordo e dell’azione positiva nei confronti dei giovanissimi, andremo avanti con rinnovato impegno in memoria di Marco, Carla e Andrea organizzando un appuntamento annuale nel giorno del compleanno di Marco, il 27 novembre, i cui proventi saranno destinati alla Ludoteca sangiulianese per un progetto inclusivo per i bambini".

Soddisfazione espressa anche dal vicepresidente dell’associazione, Carlo Gadaleta: "Grazie alla sinergia tra istituzioni e volontariato, in venti anni associazioni, enti e cooperative senza fini di lucro, hanno potuto fruire di finanziamenti per progetti destinati alla creazione di servizi per bambini ammalati e in situazione di forte disagio sociale, nonchè all’acquisto di macchinari medici per l’infanzia".

Le realtà associative e del terzo settore che hanno ricevuto il riconoscimento quest’anno sono state numerose: Centro San Marco Pisa, “Cerchio di Mattia“ (Pubblica Assistenza), Altri orizzonti Odv Pontasserchio, Amici per l’Africa, Venezuela viva, Il Colle libera tutti Calci, Mondobimbi Odv Peccioli, Caregivers San Giuliano Terme, Comunità missionaria Villaregis, Croce Rossa Pontasserchio, Il Gabbiano progetto di Maria Neve Pisa, Fondazione “A voce de creature“ - don Luigi Merola, Opera don Giustino Sdv - don Antonio Coluccia, Parrocchia di Pontasserchio - don Marco, associazione sportiva Gello, Insieme per sognare Pisa, Giordano Liva el comedor estudiantil, Associazione italiana persone down sezione di Pisa, associazione Second family.

Alessandra Alderigi