Medicine col drone dalla Sicilia alle Eolie

Si sono conclusi con successo i primi test di volo dei droni salvavita di AbZero, spin off della Scuola Sant’Anna, per il trasporto di sangue e medicinali tra l’ospedale di Patti in provincia di Messina e le isole Eolie. Le prime missioni di volo, da Patti verso Vulcano e Lipari, hanno infatti confermato la fattibilità e l’efficacia della soluzione proposta per collegare le Isole Eolie alla terraferma.

"Un progetto avanguardistico – sottolinea AbZero – che rappresenta un passo importante per garantire un servizio salvavita a tutti i pazienti in condizione di necessità, e per avviare anche la sanità siciliana verso la telemedicina del futuro".

Oltre 300 km di volo eseguiti grazie al supporto della Smart Capsule, un contenitore medicale dotato di intelligenza artificiale e provvisto di speciali sensori per il mantenimento della temperatura, del ph, dell’umidità e dell’emolisi del sangue. La capsula è in grado di trasportare in totale sicurezza materiali biomedicali urgenti, come emocomponenti, farmaci e in futuro organi. "Grazie alla collaborazione dei nostri partner e al sostegno di tutta la comunità locale – ha dichiarato il ceo di AbZero Giuseppe Tortora – sarà possibile integrare l’attuale sistema di consegna navale con la nostra tecnologia di trasporto tramite droni grazie alla nostra Smart Capsule, per connettere rapidamente le realtà delle Isole, sia nelle situazioni di emergenza sanitaria, che nell’operatività quotidiana delle strutture ospedaliere".

L’obiettivo è quello di rivoluzionare la logistica sanitaria, riducendo tempi e costi di trasporto, soprattutto in contesti isolati o difficilmente raggiungibili. "La disponibilità immediata di sangue per le emergenze chirurgiche e la possibilità di trasportare organi per trapianti salvavita – osservano ancora dalla start up – sono elementi fondamentali per garantire un’assistenza sanitaria adeguata. In contesti geografici dove le condizioni meteorologiche e la logistica possono rappresentare delle sfide significative, l’efficienza e la rapidità del trasporto medicale diventano indispensabili per assicurare che nessun paziente venga lasciato senza le cure necessarie".

S.T.