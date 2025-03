MdS Editore apre le iscrizioni alla XIII edizione del concorso "Equilbri"

MdS Editore ha ufficialmente aperto le iscrizioni alla XIII Edizione del Concorso Artistico-Letterario "Equilibri", un evento di rilievo nel panorama culturale italiano che offre a scrittori e artisti un'importante opportunità per esprimere la propria creatività. Il tema scelto per questa edizione, "Equilibri", invita a una riflessione sulla costante tensione tra opposti che caratterizza la nostra esistenza. L’equilibrio, lungi dall’essere uno stato immobile, si manifesta in molteplici dimensioni: dal rapporto tra individuo e ambiente, alla contrapposizione tra tradizione e innovazione, fino al delicato bilanciamento tra progresso e sostenibilità. In un mondo in continua evoluzione, trovare e mantenere l’equilibrio significa affrontare le sfide dell’adattamento e della trasformazione. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte e il termine ultimo per l’invio delle opere è fissato per il 10 luglio 2025 alle ore 20:00. La partecipazione avviene interamente online attraverso il sito ufficiale di MdS Editore, dove è disponibile il bando completo con tutte le informazioni necessarie: http://www.mdseditore.it/iscrizione-concorso. A rendere questa edizione particolarmente prestigiosa è la presenza di premi in denaro per i vincitori, oltre alla pubblicazione delle opere selezionate nell’antologia "Equilibri", che raccoglierà i migliori contributi del concorso. Questa opportunità permette agli autori e agli artisti di vedere il proprio lavoro valorizzato e diffuso a un pubblico più ampio. L’iniziativa è resa possibile anche grazie al supporto di Unicoop Firenze e dell’Associazione Culturale La Voce del Serchio. Anche quest’anno il concorso gode del patrocinio del Parco Naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, un simbolo perfetto dell’equilibrio tra uomo e natura. Questo legame rafforza ulteriormente il significato profondo del tema scelto e invita a una riflessione su questioni centrali della nostra società. MdS Editore invita autori e artisti di ogni provenienza a partecipare con le loro opere, contribuendo con la propria visione alla narrazione di un tema così attuale e universale. Il concorso rappresenta un importante punto di riferimento per la valorizzazione della cultura e della creatività, offrendo non solo il riconoscimento economico, ma anche la possibilità di essere pubblicati in una raccolta prestigiosa. Per informazioni, iscrizioni e regolamento, visitare il sito ufficiale: www.mdseditore.it.