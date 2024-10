Mazzarri: "Emergenza al gattile I Gatti Mammoni"

San Giuliano Terme (Pisa), 28 ottobre 2024 - Elisabetta Mazzarri, consigliera di minoranza del Comune di San Giuliano Terme, esprime forte preoccupazione per la grave situazione in cui versa il gattile “I Gatti Mammoni" situato in Via della Figuretta al confine tra San Giuliano Terme e Pisa. La struttura, sotto la responsabilità territoriale del Comune di Pisa, ospita oltre un centinaio di gatti, tra cui molti con patologie neurologiche, e da tempo richiede interventi urgenti di messa in sicurezza e sostegno.

Nonostante le richieste di aiuto indirizzate al Comune di Pisa e la disponibilità manifestata dalla Sindaco Conti e dall’Assessora alla Tutela degli Animali Giulia Gambini, la situazione è ormai critica. Le recenti piogge incessanti hanno infatti compromesso ulteriormente la strada di accesso al gattile, rendendola impraticabile per i mezzi motorizzati. La frana dell’argine e il conseguente cedimento del manto stradale hanno reso necessaria la chiusura della strada, costringendo le volontarie a raggiungere la struttura a piedi, spesso con carrelli carichi di cibo e materiali per la cura degli animali.

“Le volontarie stanno affrontando enormi difficoltà per garantire il necessario supporto ai cento dieci gatti ospitati presso il gattile, molti dei quali affetti da gravi patologie neurologiche. Con la strada chiusa, l’accesso a mezzi motorizzati è impossibile, e l’instabilità del terreno, aggravata dalle piogge persistenti, aumenta i rischi. Le donne si trovano sole, sotto il peso di carichi enormi indispensabili per il benessere degli animali, in una situazione ormai insostenibile,” denuncia la Consigliera Mazzarri.

Alla luce di questa emergenza, si richiede un intervento immediato delle autorità competenti per mettere in sicurezza l’accesso alla struttura e garantire condizioni di lavoro sicure per le volontarie. È imperativo che vengano predisposte misure urgenti per ripristinare la strada e prevenire ulteriori cedimenti che potrebbero compromettere la stabilità del gattile stesso.

“La tutela degli animali e il supporto alle persone che ogni giorno si impegnano per il loro benessere non può essere trascurato. È fondamentale che il Comune di Pisa e le istituzioni coinvolte intervengano prontamente, affinché le volontarie possano operare in sicurezza e i gatti ospitati ricevano le cure di cui necessitano. È una questione di responsabilità e di rispetto per tutti coloro che, con dedizione, si prendono cura di questi animali in difficoltà,” conclude Mazzarri.