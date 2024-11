Maxi incidente: olio in strada, tutti in coda

Pisa, 5 novembre 2024 – Un grosso incidente nel pomeriggio del 5 novembre 2024 ha paralizzato una parte della città di Pisa. Un autocarro, per la rottura della coppa dell’olio, ha perso il liquido in strada. è accaduto in via Manghi-via Paradisa, ma le ripercussioni sul traffico si sono fatte sentire fino al ponte della Vittoria verso la Stazione e porta Fiorentina, anche perché si è verificato un secondo incidente.

Sul posto almeno tre pattuglie della polizia municipale che ha dovuto gestire il traffico. Nello scontro una persona è rimasta ferita. La pulizia della strada ha richiesto ore.

Molti gli automobilisti rimasti bloccati nel traffico al rientro dal lavoro.