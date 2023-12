Tutto esaurito per un concerto-spettacolo, anche grazie alle scenografie 4.0, che ha coinvolto il pubblico in un crescendo di emozioni e ritmo fino al gran finale con l’intero teatro a ballare sulle note di "La vita com’è" e "Una musica può fare". Max Gazzè canta e incanta la Città del Teatro di Cascina, tappa, martedì sera, del nuovo tour dal titolo: "Amor fabulas preludio". Un format inedito, per le sonorità e la scaletta in bilico tra passato e futuro. Alla band storica, (Cristiano Micalizzi Batteria – Daniele Fiaschi Chitarra – Clemente Ferrari Tastiere – Max Dedo fiati) , si sono aggiunte due nuove importanti figure: Greta Zuccoli ai cori e Nicola Molino al vibrafono, entrambi polistrumentisti. In oltre 2 ore di show Gazzè ha proposto, oltre a successi ormai iconici, brani mai suonati prima dal vivo e quattro inediti del nuovo album tra cui Che c’è di male. Dopo il concerto, poi, ha incontrato il pubblico e ringraziato Cascina per la calorosa accoglienza. Prossimi appuntamenti del teatro cascinese l’esclusiva toscana di "Amore" di Pippo Delbono (19 dicembre), il Gospel dei Serenity Singers (23 dicembre) e il Capodanno a Teatro con il debutto del nuovo spettacolo di Filippo Caccamo Le filippiche (31 dicembre). Prevendite in teatro e circuito Ticketone.