Masterchef a Pisa. La vincitrice Anna Zhang con Claudio e Giulio per "Banchi di gusto"

Dopo le prove in interna ed esterna, i verdetti degli implacabili giudici e la grandiosa vittoria alla quattordicesima edizione di Masterchef, pensavamo che la 32enne Anna Zhang avesse assorbito un po’ della durezza di chef Cannavacciuolo, della severità di chef Barbieri e della implacabilità di chef Locatelli. Invece la spontaneità, il sorriso e la simpatia che l’hanno resa la preferita di molti appassionati di Masterchef, le ha restituite in pieno ai cittadini pisani che ieri l’hanno accolta in massa a "Banchi di Gusto", la fiera espositiva organizzata da Cna Pisa che fino a stasera animerà le Logge dei Banchi con stand enogastronomici.

Un evento che, ogni primavera, conquista il cuore della città celebrando il meglio della produzione italiana e soprattutto le eccellenze toscane e, per la prima volta, anche campane. Dopo il taglio del nastro in mattinata, l’atmosfera sotto le Logge si è scaldata nel pomeriggio, e con lei, anche i fornelli, per l’arrivo della vincitrice della 14esima edizione di Masterchef Anna Zhang.

La 32enne di origini cinesi, in un bagno di folla, ha raccontato le sue vicende, la sua integrazione in Italia, i suoi sogni dentro e fuori dalla cucina e la bellezza di aver vinto il famoso programma televisivo. "Ciò che mi piace - rivela Anna a La Nazione - è che adesso dovunque vada vedo l’affetto delle persone e la loro cordialità. Vogliono farsi le foto con me, abbracciarmi e hanno sempre parole gentilissime: ogni volta che vado in una città nuova incontro veramente tante belle persone e sono molto contenta. Pisa non è stata diversa e l’affetto della città mi ha davvero commossa. Adesso vado a fare la foto alla Torre".

Dopo, c’è stato un firmacopie a cura della Libreria Ghibellina per il nuovo libro della Masterchef, "Pentole e zodiaco. Il mio gioco da tavola" edito da Baldini+Castoldi: un’avventura culinaria che fonde cucina e astrologia, dove la passione per il cibo si mescola con il fascino dei segni zodiacali. Poi Anna, affiancata dai compagni d’avventura venuti per l’occasione Claudio (o Clodoaldo, come lo chiamava chef Barbieri durante il programma) Ciraci e dal masterchef locale Giulio Valtriani, si è rimessa il grembiule bianco e ha affrontato una prova in esterna - decisamente più semplice rispetto a quelle a cui era abituata - in un simpatico show culinario.

Liberi da verdetti, golden pin, rischi eliminazioni e dagli sguardi severi dei giudici Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli, i tre hanno intrattenuto la ricca platea con un risotto al gusto terra, che poi hanno offerto ai presenti.

A loro modo, alcuni pisani hanno avuto modo di assaggiare un piatto fatto da una masterchef... non sarà stato il "fiore di loto" o "l’albero della vita" ma è comunque un’occasione che non capita tutti i giorni.