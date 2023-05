Mariotti, spazio al centro "Pronti alla grande sfida"

Una saletta accogliente del Grand Hotel Duomo a due passi dalla piazza dei Miracoli. E’ questa la location scelta da Rita Mariotti, candidato sindaco del Terzo Polo, per l’ultimo appello di voto alla cittadinanza. Per l’occasione, Mariotti è stata affiancata da uno dei big di Azione, la deputata Giulia Pastorella, e dai candidati consiglieri comunali. Fuga dei cervelli dall’Italia, impresa 5.0, Innovazione, Università e Its, ma anche valori e partecipazione. Sono questi i temi cari a Mariotti che sono stati affrontati a poche ore dall’apertura delle urne grazie anche grazie agli interventi dei candidati consiglieri. Mariotti, settantatré anni, cardiologa, è alla guida di una sola lista che riassume nei suoi candidati la coalizione che la sostiene: Terzo Polo composto da Azione, Italia Viva, Psi e Liberal Forum. L’obiettivo? Ritagliarsi uno spazio politico al centro tra i due principali schieramenti do centrodestra e centrosinistra. Ha già fatto politica in passato, prima con la lista civile di Sergio Cortopassi nel 2004, poi come consigliera comunale per 5 anni nella lista civica In lista per Pisa dell’ex vicesindaco Paolo Ghezzi, in coalizione con il centrosinistra. La promessa di Mariotti ai cittadini, se dovesse vincere, "è quella di chiamare le istituzioni al tavolo della Consulta permanente e stanziare i 15 milioni nelle casse comunali per la realizzazione di opere di riqualificazione del patrimonio Erp e di un piano di crescita delle comunità energetiche a sostegno dei cittadini e delle piccole e medie imprese".

Ilaria Vallerini