Marina di Pisa invasa da maschere e coriandoli: il ritorno del Carnevale è un successo

Pisa, 19 febbraio 2024 – È stato un successo oltre ogni aspettativa il ritorno del carnevale a Marina di Pisa. Tantissime persone fin dalla mattina e per l'intero pomeriggio di domenica 18 febbraio hanno invaso il lungomare tra piazza delle Baleari e piazza Gorgona per 'Fantasia – Coriandoli al Mare' il nuovo appuntamento organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e Centro Commerciale Naturale di Marina di Pisa, con la collaborazione della Croce Azzurra Litorale Pisano, il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Pisa.

“Maschere, coriandoli, stelle filanti, allegria e tantissima partecipazione hanno reso straordinario un evento in cui tutti i commercianti e i cittadini di Marina di Pisa credono fortemente” afferma entusiasta la presidente del Centro Commerciale Naturale di Marina di Pisa Simona Rindi. “Non era scontato ripartire dopo i tre anni di stop, ma i marinesi e le tante persone arrivate dai Comuni vicini hanno dato una grande risposta. Complice la bellissima giornata moltissime persone si sono riversate sul lungomare partecipando con entusiasmo, passione e soprattutto tante, tante maschere, sia gli adulti che i più piccoli. Una giornata estremamente positiva anche per le attività e pubblici esercizi di Marina, letteralmente presi d'assalto fin dalla mattina”.

Dopo la sfilata in maschera partita dalle 15 da piazza delle Baleari in piazza Gorgona si è tenuta la premiazione delle migliori maschere, sotto gli occhi attenti della giuria composta dal comandante dei Carabinieri della Stazione di Marina di Pisa, maresciallo capo Lorenzo Massai, il presidente della Croce Azzurra Litorale Pisano Paolo Malacarne, la consigliera comunale Virginia Mancini, il presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani e il presidente Fiva Confcommercio Pisa Franco Palermo.

“Un momento davvero emozionante che ha visto la premiazione di due gruppi in maschera, il Gruppo delle Api e il Gruppo Sciroccati, entrambi di Marina di Pisa, tre premiazioni per la categoria maschera adulto e tre per le migliori maschere categoria baby”.

“Questa è la Marina di Pisa che vorremmo sempre vedere” afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “Siamo orgogliosi di aver lavorato fianco a fianco con il Ccn per restituire al litorale pisano uno degli eventi più storici e partecipati. Un'iniziativa che auspichiamo possa rappresentare anche un segnale di speranza e fiducia per il futuro di Marina di Pisa dopo i drammatici eventi che nel novembre e dicembre 2023 hanno provocato danni devastanti”. ‘Fantasia – Coriandoli al Mare’ è stato realizzato grazie al contributo di Fiva Confcommercio Pisa, Concessionaria Gruppo Scotti e Banca di Pescia e Cascina.