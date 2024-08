Marenia, si accende l’agosto pisano. Musica leggerissima e molto altro

Colapesce e Di Martino, Dire Straits Legacy, Santi Francesi e la serata finale de Le notti di Talento. È il programma di “Agosto in musica” all’interno del programma di “Marenia - Non solo Mare”, la rassegna estiva organizzata e promossa dal Comune di Pisa che si svolge a Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone. Sul palco di piazza delle Baleari a Marina di Pisa dal 18 al 21 agosto saliranno infatti il duo Colapesce Dimartino (18 agosto), la band Dire Straits Legacy (19 agosto), i finalisti del Talent Show organizzato da “La Nazione” (20 agosto) e i Santi Francesi (21 agosto). Tutte le serate sono a ingresso gratuito. Inizio spettacoli ore 21.30.

"Un’estate all’insegna di grandi eventi che ha visto protagonista l’intero litorale partendo da Tirrenia e Calambrone per arrivare a Marina di Pisa, dove avremo la presenza di altri artisti di caratura nazionale e internazionale – commenta l’assessore al turismo Paolo Pesciatini -. In questo modo prosegue il nostro impegno rivolto, da un lato, ai mercati mondiali con una continua campagna di comunicazione dell’offerta turistica del nostro territorio, dall’altro a caratterizzare il periodo estivo con un calendario ricco di iniziative capaci di motivare e attrarre un interesse sempre maggiore nei confronti di tutta la costa pisana".

Domenica 18 agosto, Colapesce Dimartino. Dopo l’uscita dell’ultimo album “Lux Eterna Beach” e dopo il tour invernale che ha fatto registrare numerosi sold out, Colapesce Dimartino arrivano a Marina di Pisa. Lorenzo e Antonio: due amici, due scrittori di canzoni tra i più ricercati sulla scena italiana dell’ultimo decennio. Tornati sul palco di Sanremo nel 2023 dopo lo straordinario successo di “Musica Leggerissima” (certificato Quintuplo disco di platino) - e del loro primo album insieme “I Mortali” (Disco D’Oro) , ritorno atteso quello della coppia, arrivato dopo lo straordinario successo di “Splash” – canzone vincitrice del premio della critica “Mia Martini” e del premio “Lucio Dalla” della scorsa edizione del Festival decretata canzone dell’anno per “Rolling Stone Italia”.

Lunedì 19 agosto, Dire Straits Legacy. Dopo i successi del 2023 terminati con quattro date sold out in Nuova Zelanda, continua il “4U World Tour” dei Dire Straits Legacy, ripartito da Helsinki a marzo. “Money for Nothing”, “Sultans of Swing”, “Romeo and Juliet”, “Walk of Life”, “Brothers in Arms”, “Tunnel of Love” sono solo alcuni dei tanti successi che verranno eseguiti dalla All Stars Band formata da Alan Clark alle tastiere e piano Hammond (inserito come Dire Straits, insieme a John Illsley e Guy Fletcher, nella Rock and Roll Hall of Fame), Phil Palmer alle chitarre, Mel Collins ai sassofoni, Danny Cummings alle percussioni oltre a Trevor Horn al basso (già The Buggles, Yes) e Richard Cardwell alle tastiere. Completano la formazione due musicisti italiani, Cristiano Micalizzi alla batteria e il frontman del gruppo Marco Caviglia, voce e chitarra, considerato il migliore interprete al mondo dello stile unico di Mark Knopfler.

Martedì 20 agosto, Notti di Talento. La Finale. Il talent show è presentato da La Nazione.

Mercoledì 21 agosto, Santi Francesi. Il duo originario di Ivrea porterà il suo inconfondibile sound hard-pop sul palco della rassegna, anticipando il tour nei club del prossimo autunno. Il tour estivo fa seguito alla partecipazione alla 74^ edizione del Festival di Sanremo dove Mario Francese e Alessandro De Santis hanno ottenuto ottimi riscontri grazie al brano in gara, “L’amore in bocca”, e dall’esibizione con la cantante Skin sulle note di “Hallelujah”.“Marenia – Non solo Mare” è organizzata e promossa dal Comune di Pisa, con la compartecipazione della Camera di Commercio Nord Ovest e la collaborazione di Teatro di Pisa, Confcommercio Pisa, Proloco Litorale Pisano ed Eliopoli.