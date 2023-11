Marina di Pisa, la devastazione dopo la mareggiata. Strade coperte di sassi e fango

Pisa, 4 novembre 2023 – I danni dopo la mareggiata a Marina di Pisa sono “incalcolabili”. Lo ha detto il presidente della regione Toscana Eugenio Giani che oggi ha visitato il litorale completamente invaso e coperto di sassi bianchi e fango.

"Anche a Marina di Pisa l'onda devastante di quello che è accaduto fra il 2 e il 3 di novembre ha generato danni incalcolabili al litorale, agli esercizi commerciali. Siamo infatti in una Pisa che è nello stato di emergenza nazionale – ha dichiarato il presidente Giani in un video girato questo pomeriggio sul litorale pisano e postato sui social -. Quello che c'è da fare - aggiunge il governatore - è ampliare le scogliere in modo da contrastare l'erosione costiera e in modo da proteggere tutte le attività che sono sul lungomare".

Il sindaco di Pisa Michele Conti ha sottolineato: "Il Governo ha riconosciuto anche per Pisa lo stato di emergenza nazionale, così anche i privati potranno chiedere il risarcimento dei danni subiti. La frazione del litorale pisano è stata, tra le aree abitate del capoluogo, quella più colpita a causa della importante mareggiata di ieri che ha invaso le strade e causato importanti danni a negozi e abitazioni. "Ho accompagnato il presidente Eugenio Giani e i rappresentanti della Regione Toscana a Marina di Pisa - ha scritto Conti in un post sui social - dove sono urgenti i lavori per le dighe soffolte che mancano. Il Comune di Pisa mette a disposizione da subito 1 milione di euro e anche la Regione è disposta a fare la propria parte. Non c'è più tempo da perdere, i progetti ci sono, vanno realizzati. Intanto il meteo, purtroppo, non concede tregua: è stata emessa un'allerta arancione per pioggia e mareggiate per tutta la giornata di domenica".