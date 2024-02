Scontri a Pisa, Meloni: “Pericoloso togliere il sostegno delle istituzioni alle forze dell’ordine”

Pisa, 28 febbraio 2024 – Sugli scontri fra la polizia e studenti manifestanti avvenuti a Pisa venerdì scorso interviene oggi, 28 febbraio, la presidente del consiglio Giorgia Meloni. “Penso che sia molto pericoloso togliere il sostegno delle istituzioni a chi ogni giorno rischia la sua incolumità per garantire la nostra, è un gioco che può diventare molto pericoloso”, ha detto Meloni rispondendo su Tg2 Post sottolineando che “non si può parlare delle forze dell'ordine solo quando qualcosa non funziona”.

"Io - ha detto Meloni - penso che per giudicare correttamente quanto accaduto" a Pisa "occorra raccontare qualche numero. Dal 7 ottobre scorso ci sono state oltre mille manifestazioni, con 26 agenti feriti. Nel 2023 gli agenti feriti erano stati oltre 120. I casi in cui ci sono stati problemi nelle manifestazioni sono stati il 3%. Noi abbiamo deciso di non vietare le manifestazioni a favore della Palestina: da noi la libertà di manifestazione è garantita indipendentemente dal motivo per cui si manifesta, in altri Paesi non è stato così". Ma di fronte a "numeri enormi" i dati "dicono che la gestione dell'ordine pubblico, nel 97% dei casi non ha visto problemi".