"Il diritto del calcio". Non solo sport. Anche mister Inzaghi al convegno Unipi

"Siamo alla fine di una stagione esaltante per il Pisa e ci è sembrato il momento migliore per presentare un volume che intende offrire un quadro esaustivo e accessibile anche per i non addetti ai lavori di tutte le regole che governano il mondo del calcio: un fenomeno molto popolare e che coinvolge un grande numero di appassionati, ma del quale non si conoscono tanti aspetti importanti". Così Francesco Barachini, ordinario di diritto commerciale all’Università di Pisa presenta l’iniziativa di martedì prossimo alle 14 al Polo Piagge, "Non solo uno sport", in occasione del quale verrà presentato il volume "Il diritto del calcio" a cura di Francesco Fimmanò, docente dell’Università del Molise: l’evento promosso dal dipartimento di Giurisprudenza apre una riflessione sul sistema di regole che governano il mondo del calcio, per meglio comprenderne i risvolti economici e sociali.

Si parlerà delle società professionistiche, di calcio dilettantistico e saranno approfonditi temi come giustizia sportiva, sistema dei controlli federali, ruolo di agenti e procuratori e tutela dell’immagine dei calciatori. All’incontro interverranno il rettore dell’Università, Riccardo Zucchi, il sindaco Michele Conti, il presidente della camera di commercio Valter Tamburini, il presidente dell’Unione industriali Andrea Madonna, a docenti e specialisti della materia e personalità del settore, come il giornalista Vittorio Oreggia, dirigenti sportivi come Giuseppe Marotta (in collegamento video) e Alessio Secco e il segretario della Fgci, Marco Brunelli. Previsti anche i saluti del tecnico nerazzurro, Pippo Inzaghi.

"L’iniziativa - prosegue Barachini - si rivolge ai nostri studenti, ma anche a tutti quelli che operano in questo ambito: atleti, dirigenti sportivi e a chiunque è incuriosita dal mondo del calcio. Per questo all’evento interverranno non solo dei docenti, ma anche operatori del settore, raccontandoci magari alcune curiosità e spiegando cosa avviene ‘dietro le quinte’ di questo mondo". L’obiettivo è discutere del fenomeno del calcio in modo costruttivo, ovvero, osserva Barachini, "una realtà complessa e che spesso alimenta polemiche, ma che se gestita in modo corretto può rappresentare una grande opportunità per una comunità e un territorio di provincia con il nostro". E, conclude: "Ci sarà anche Inzaghi e potrebbe essere l’occasione per festeggiare insieme la conclusione di una stagione eccezionale".

Gab. Mas.