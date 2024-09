Maltratta la compagna e poi tenta di appiccare il fuoco alla macchina: arrestato

Pisa, 23 settembre 2024 – Ubriaco, ha tentato di incendiare un veicolo in uso alla sua stessa famiglia, ma è stato arrestato dopo la richiesta di aiuto della compagna. E’ successo a Pisa, dove un uomo di 30 anni è finito in manette con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

E’ stata la donna a chiamare il 112 dopo il tentativo di appiccare il fuoco alla vettura. I militari, una volta riportata la calma, hanno scoperto una lunga storia di violenze. Secondo quanto ricostruito dai militari,la donna ha denunciato alla pattuglia di essere da tempo vittima di reiterati episodi di maltrattamenti, consistenti in minacce e percosse da parte del convivente. Il 30enne è stato arrestato.