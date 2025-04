Maltempo: in arrivo 750mila euro alle aziende colpite da alluvioni e mareggiate

Pisa, 8 aprile 2025 – Ammonta a più di 750mila euro la cifra che riceveranno 128 aziende della provincia di Pisa in seguito alle domande di risarcimento fatte presso gli uffici di Confcommercio Pisa per i danni causati da alluvioni e mareggiate. Questo l'importo destinato alle imprese del territorio colpite dagli eventi meteorologici del 2023, in seguito ai bandi della Regione Toscana e dalla Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest.

“Le immagini degli ingentissimi danni provocati dalle alluvioni e dalle mareggiate che tra il novembre e il dicembre 2023 hanno devastato numerosi territori della provincia di Pisa sono purtroppo ancora nitide” afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “Di fronte a questa emergenza i nostri uffici si sono immediatamente attivati per fornire tutta l'assistenza e il supporto possibile alle aziende colpite, seguendo passo dopo passo le imprese nella fase di presentazione della domanda in seguito alla pubblicazione dei bandi”.

“Le aziende che hanno subito danneggiamenti potranno inoltre contare su un contributo messo a disposizione dalla Fondazione Giuseppe Orlando costituita da Confcommercio Imprese per l'Italia, che prontamente ha deliberato un aiuto per queste imprese. Siamo consapevoli che i ristori erogati sono una goccia nel mare rispetto ai danni subiti, ma siamo altrettanto convinti che rappresentino un importante segnale di vicinanza e solidarietà nei confronti di imprenditori che hanno dovuto affrontare momenti difficilissimi. Sono tantissime le attività dislocate in tutta la provincia di Pisa, che hanno riportato danni gravissimi a causa dell'eccezionale ondata di maltempo. Negozi allagati, merce irreparabilmente rovinata, danneggiamenti a coperture e strutture di pubblici esercizi e stabilimenti balneari. Un'emergenza di proporzioni devastanti di fronte alla quale non potevamo restare inermi”.

“A ricevere il risarcimento saranno 128 attività delle aree della nostra provincia più colpite dalle alluvioni e dalle mareggiate, in particolare sul Litorale pisano a Marina di Pisa, nell'area della Valdera, nei comuni di Pontedera, Ponsacco e Fauglia, e nella zona del Cuoio, nei comuni di Castelfranco di Sotto, San Miniato, Santa Croce sull'Arno e Santa Maria a Monte” spiega Elisabetta Luppichini, referente per l'area Credito di Confcommercio Provincia di Pisa. “Una misura rivolta alle aziende che hanno presentato domanda in seguito agli specifici bandi predisposti dalla Regione Toscana e dalla Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest”.