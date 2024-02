Maltempo a Tirrenia, cede muro di contenimento: undici persone allontanate dalle loro case

Tirrenia (Pisa), 27 febbraio 2024 – Un muro di contenimento di un terrapieno è crollato la scorsa notte a Tirrenia, sul litorale pisano, a causa dell'intensa pioggia che da ore sta cadendo in tutta la provincia pisana. Il crollo, riferiscono i vigili del fuoco, è avvenuto sull'unica via di accesso a quattro unità abitative e ha provocato l'allontanamento di undici persone. Nel dissesto non ci sono stati feriti né danni alle abitazioni