Malore in moto, muore sull’Aurelia. Tragedia di notte davanti al ristorante

Accusa un malore mentre era in sella alla sua motoe muore. Il tragico evento è successo nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno all’una, sulla via Aurelia nel comune di San Giuliano Terme. A perdere la vita mentre era alla guida della moto Oddino Ascari, 80 anni, nato a Novi, in provincia di Modena.

Ascari stava percorrendo la strada nei pressi del ristorante Sushi One quando è stato improvvisamente colto da un malore. Incapace di mantenere il controllo del veicolo, è finito fuori strada. Immediato l’intervento dei soccorsi: il personale del 118 e i carabinieri di Migliarino sono giunti prontamente sul luogo dell’incidente. Tuttavia, nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione, per l’anziano non c’è stato nulla da fare; i soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso.

Successivamente, il corpo dell’ottantenne è stato preso in carico dalla Pages della Pubblica Assistenza di Pisa, che lo ha trasportato a Medicina Legale per i necessari accertamenti. Le prime ricostruzioni indicano che la morte sia stata causata esclusivamente dal malore che ha colpito l’uomo mentre era in sella alla moto. Le autorità hanno confermato che, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, la salma verrà restituita ai familiari dopo gli accertamenti di rito.

Enrico Mattia Del Punta