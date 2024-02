Malore al volante, catena umana per salvarlo

Pisa, 11 febbraio 2024 – Un malore al volante. La perdita di conoscenza, la corsa contro il tempo. E la catena umana di soccorsi con cui si è riusciti ad assicurare l’uomo alle cure dei medici dell’ospedale. Accade di prima mattina nel centro città. Quando un anziano pisano finisce con la sua macchina contro l’impalcatura di un cantiere in un palazzo.

Due carabinieri della Compagnia di Pisa, nella sezione della Radiomobile, che stanno facendo controlli in zona, notano la scena, la vettura che ha impattato e l’uomo dentro che sembra esanime. Si fermano, lo chiamano. Ma nulla. Cercando di capire le sue condizioni di salute. L’uomo alla guida - un signore che si stava recando fuori città per impegni personali - si trovava accasciato di lato e non dava segnali di vita. Così si sono divisi i compiti. Mentre il vice Brigadiere chiedeva l’intervento del 118, il carabiniere apriva la portiera del mezzo e, insieme, estraevano ed adagiavano l’uomo sull’asfalto. Nell’attesa dell’arrivo del personale sanitario, grazie ai corsi sul primo soccorso e seguendo le indicazioni della centrale operativa del 118, i due hanno praticato la rianimazione cardiopolmonare sulla persona, ponendola in posizione di sicurezza per assicurarsi che le vie respiratorie fossero libere. Quindi, le manovre sono proseguite da parte del personale dell’ambulanza che ha condotto l’uomo al Pronto soccorso di Cisanello. Ha avuto qualche conseguenza, ma adesso è in ripresa. E sta discretamente considerando ciò che ha passato.